„Un ziar ca o pâine caldă” – la Spitalul raional din Strășeni

Joi, 11 noiembrie, la Spitalul raional din Strășeni s-a citit proaspătul număr al Ziarului de Gardă, iar la prânz pacienții au servit din pâinica proaspătă, coaptă cu grijă și oferită de „7 Spice”. Pacienții ne-au vorbit despre cât de important e, în această perioadă, ca lumea să se informeze din surse adevărate, în special despre sănătate, în condițiile pandemiei de COVID.

Cei care citesc ZdG ne-au spus despre ziar că este o sursă credibilă de informații, doar că, din cauza că prin sate, dar și la Strășeni, lipsesc mai mulți factori poștali, devine complicat să se aboneze, pentru că există riscul ca ziarul să nu mai ajungă la ei în zilele de joi, dar nici mai târziu.

Cititorii spun că perfectează abonamente în speranța că vor citi informații proaspete, dar, în condițiile în care în mai multe sectoare lipsesc poștașii, așteptările cititorilor de ziare devin inutile.

Aceștia au mulțumit brutarilor de la „7 Spice” pentru pâinea proaspătă, care a ajuns la ei aproape de ora mesei.

Silvia Severin, asistentă principală la Spitalul din Strășeni, ne-a spus că, atunci, demult, când a auzit prima dată despre ZdG, a fost intrigată de sloganul publicației – SPUNE ADEVĂRUL. „De atunci, că sunt mai mulți ani de când citesc ZdG, ori de câte ori eu personal sunt în căutarea adevărului, încerc să-l găsesc în acest ziar, pe care îl recomand cititorilor care trăiesc sau vor să trăiască onest în R. Moldova”, ne-a spus Silvia Severin.

Rodica Croitoru este vicedirectoarea Spitalului. Atunci când am discutat prima dată despre intențiile redacției ZdG de a ajunge la Spitalul din Strășeni, Rodica Croitoru nu a ezitat nicio clipă. Joi, când am ajuns la această instituție, vicedirectoarea ne-a povestit despre condițiile în care, de aproape doi ani, muncesc angajații spitalului. „Noi nu am închis spitalul, dar am separat secția destinată tratamentului de COVID. În celelalte secții, cu multă prudență și respectând normele sanitare, am tratat în continuare pacienții de alte boli, care aveau nevoie de tratament specializat”, ne-a spus Rodica Croitoru.

Vicedirectoarea ne-a vorbit despre dedicația celor 270 de angajați ai spitalului, pentru care perioada de pandemie a fost o încercare profesională extrem de mare. Despre rolul presei în aceste condiții Rodica Croitoru a afirmat că tot ce scriu, tot ce publică, tot ce pun pe post jurnaliștii, ar trebui să contribuie la o mai bună informare a cetățenilor. „Acum, noi, medicii, și voi, jurnaliștii, trebuie să reușim să combatem falsurile legate de vaccinul anti-COVID. Altfel, pandemia va continua fără cruțare”, consideră vicedirectoarea Spitalului din Strășeni.

Astăzi, 18 noiembrie, campania „Un ziar ca o pâine caldă” ajunge la Centrul republican de plasament pentru bătrâni și persoane cu dizabilități.