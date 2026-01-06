Un serviciu nou, destinat persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent, a fost lansat

Un serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent, a fost lansat de Agenția Servicii Publice. Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitatea economică independentă în domeniul prestării serviciilor, conform Listei domeniilor de activitate permise pentru activitatea economică independentă, stabilite de Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2) și aprobate în Anexa la art. 6926 din Codul fiscal al R. Moldova.

Pentru luarea în evidență în RSUD în calitate de antreprenor independent, solicitanții vor depune o cerere exclusiv online, prin intermediul Portalului Serviciilor Publice, prin selectarea serviciului „Luarea în evidență de stat a antreprenorului independent”. Pentru accesarea serviciului este necesară deținerea unei semnături electronice valabile.

Procedura este complet automatizată și se realizează instantaneu, fără implicarea registratorului ASP. La fel, ASP precizează că luarea în evidență de stat a antreprenorilor independenți se efectuează gratuit.

Potrivit ASP, procesul de depunere a cererii este simplificat, iar datele sunt verificate automat. Datorită interconectării cu platformele guvernamentale MPass, MSign, MConnect și altele, toate verificările se efectuează online, în timp real. În rezultat, sistemul generează automat denumirea antreprenorului independent (denumire deplină: Antreprenor independent „Nume Prenume”; denumire scurtă: A.I. „Nume Prenume”), atribuie numărul de identificare de stat (IDNO) și transmite notificări privind înscrierea în Registrul de stat al unităților de drept, atât la adresa de e-mail indicată în cerere, cât și pe portalul guvernamental al unităților de drept.

ASP mai adaugă că, la necesitate, extrasul privind luarea în evidență în RSUD poate fi solicitat online. Documentul este generat automat, în format electronic, și poate fi descărcat de pe portalul guvernamental al unităților de drept.