Un microbuz din R. Moldova, implicat într-un accident în Ungaria: opt persoane au decedat

Opt persoane care călătoreau cu un microbuz înmatriculat în R. Moldova au decedat într-un accident în Ungaria. Identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate deocamdată, a comunicat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.

Ministerul a confirmat că, în dimineața zilei de vineri, 12 iunie, pe teritoriul Ungariei, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în R. Moldova.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, accidentul s-a produs în urma unei coliziuni inițiale între un autocamion și un autoturism. Microbuzul înmatriculat în R. Moldova a fost implicat în accident ulterior, lovind autocamionul aflat pe carosabil.

„Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, la bordul microbuzului se aflau nouă persoane, dintre care opt au decedat. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria sunt în contact permanent cu autoritățile ungare competente. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate”, notează MAE.

Anterior, presa a scris că accidentul produs în apropiere de Győr, la 122 km vest de Budapesta, a urmat unui accident petrecut în aceeași zonă, în care un camion a intrat în coliziune cu un utilaj de construcții, provocând moartea unei persoane și aglomerări de trafic.

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că victimele erau cetățeni străini.

„Transmit sincere condoleanțe familiilor”, a spus el.

Magyar nu a precizat naționalitatea victimelor.

Poliția a declarat site-ului de știri 24.hu că toate victimele erau bărbați, că microbuzul avea numere de înmatriculare moldovenești și că și camionul implicat în primul accident avea, de asemenea, numere de înmatriculare moldovenești.