Principală — Ştiri — Social — Un bărbat din satul Boldurești,…
Un bărbat din satul Boldurești, raionul Nisporeni, căutat de oamenii legii după ce a dispărut de cinci zile
Un bărbat de 45 de ani, din satul Boldurești, raionul Nisporeni, care la data de 4 octombrie, în jurul orei 10:30, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit, este căutat de oamenii legii, conform unui comunicat de presă.
Semnalmente: înălțimea de 1,75 m, păr cărunt și ochi căprui.
În momentul dispariției, bărbatul era îmbrăcat într-un pulover albastru și pantaloni albaștri.
Persoanele care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugate să apeleze la numerele de telefon: 0 264 2 29 80, 068534949 sau la numărul unic de urgență 122.
„Orice detaliu poate fi esențial pentru a-l readuce în siguranță acasă”, notează Poliția.