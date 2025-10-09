Un bărbat din satul Boldurești, raionul Nisporeni, căutat de oamenii legii după ce a dispărut de cinci zile

Un bărbat de 45 de ani, din satul Boldurești, raionul Nisporeni, care la data de 4 octombrie, în jurul orei 10:30, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit, este căutat de oamenii legii, conform unui comunicat de presă.

Semnalmente: înălțimea de 1,75 m, păr cărunt și ochi căprui.

În momentul dispariției, bărbatul era îmbrăcat într-un pulover albastru și pantaloni albaștri.

Persoanele care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugate să apeleze la numerele de telefon: 0 264 2 29 80, 068534949 sau la numărul unic de urgență 122.