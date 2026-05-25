„Ultimul sunet” va avea loc pe 29 mai în capitală. Orarul examenelor pentru absolvenții de gimnaziu și liceu

În instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, activitățile organizate cu ocazia festivității „Ultimul sunet” se vor desfășura vineri, 29 mai. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), având în vedere că data tradițională a festivității, 31 mai, revine în acest an într-o zi de duminică. Totodată, pentru elevii claselor a IX-a și a XII-a, procesul de studii se încheie astăzi, 25 mai. Aceștia încep perioada de pregătire pentru examenele de absolvire.

Întrucât 30 și 31 mai sunt zile de sâmbătă și duminică, instituțiile de învățământ din țară pot decide independent data organizării festivității de încheiere a anului de învățământ. La Chișinău, cele 151 de instituții de învățământ secundar vor organiza festivitățile dedicate „Ultimului sunet”, cu o durată medie de aproximativ 45 de minute, preponderent în incinta școlilor. Șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a prezentat datele la ședința primăriei de luni, 25 mai.

Deși elevii din clasele absolvente de gimnaziu și liceu încheie procesul de studii cu o săptămână mai devreme, pe 25 mai, aceasta nu înseamnă că nu mai frecventează instituțiile de învățământ. Perioada respectivă este destinată consultațiilor și activităților de pregătire pentru examenele de absolvire.

Orarul examenelor de clasa a IX-a (sesiunea de bază):

istoria românilor și universală – 4 iunie;

matematica – 8 iunie;

limba de instruire – 11 iunie;

limba și literatura română (elevi alolingvi) – 15 iunie.

Orarul examenelor de clasa a XII-a (sesiunea de bază):