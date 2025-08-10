TOP. Liceele cu cele mai bune rezultate la BAC vs. liceele cu cele mai scăzute performanțe

130 de licee teoretice din întreaga țară au înregistrat o rată de promovare de 100% a examenelor de bacalaureat, iar 23 dintre acestea au obținut o medie generală mai mare de 8, arată datele oficiale publicate de Ministerul Educației și Cercetării. La polul opus se află mai multe licee în care numărul elevilor care au susținut examenele este practic similar cu al celor care nu au promovat BAC-ul.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, a publicat clasamentul instituțiilor de învățământ realizat pe baza performanțelor obținute de candidați. Potrivit datelor oficiale, cea mai mare medie la examenele de bacalaureat a fost înregistrată la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău, urmat de alte patru instituții, toate din capitală.

Top 5 licee care au cele mai mari medii la Bacalaureat 2025, cu rata de promovare de 100%

Potrivit clasamentului oficial publicat online, instituțiile cu cele mai bune rezultate sunt:

Liceul Teoretic „Spiru Haret” (Chișinău) – medie 9,19 Liceul Teoretic Republican „Aristotel” (Chișinău) – medie 9,09 Instituția privată de învățământ Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu‑Prim” (Chișinău) – medie 8,98 Liceul Teoretic „Mircea Eliade” (Chișinău) – medie 8,86 Instituția privată Liceul „Da Vinci” (Chișinău) – medie 8,69

Pavel Cerbușca, directorul Liceului Teoretic Republican „Aristotel” din Chișinău, clasat pe locul al doilea la nivel național, consideră că rezultatele din acest an confirmă eforturile constante ale profesorilor și elevilor.

„Noi de mai mulți ani suntem ba pe primul, ba pe al doilea loc. Anul acesta am evoluat față de 2024 – atunci am avut media 9,02, acum avem 9,09. Pentru noi este un progres”, afirmă directorul. „Nu ne putem compara cu «Spiru Haret», fiindcă ei cresc copiii lor din clasele a V-a, noi îi luăm în clasa a X-a, din toată republica. Vin copii cu note mari din sate, dar în clasa a X-a trebuie să depună foarte mult efort ca să schimbe situația. Notele inițial sunt mai joase, dar pe parcurs, în clasele XI și XII, situația se îmbunătățește”, adaugă acesta.

Pavel Cerbușca subliniază importanța unui mediu educațional în care elevii se simt susținuți și motivați să învețe. Potrivit acestuia, liceul funcționează ca o comunitate unită de profesori și elevi, unde învățarea este încurajată prin colaborare și sprijin reciproc. Un rol important îl are mentoratul. Cei din clasele superioare, a XI-a și a XII-a, organizează activități pentru colegi, ajutându-i să se integreze și să se dezvolte.

Liceul dispune și de cămin propriu. „Aproximativ jumătate dintre elevi locuiesc în cămin. Acesta la fel este un factor pozitiv – nu pierd timp în transport, comunică, se ajută reciproc, învață. Căminul este în incinta liceului, iar elevii pot folosi oricând baza materială – cabinete, table interactive, calculatoare – pentru a se dezvolta”, relatează directorul liceului.

Pavel Cerbușca afirmă că unul dintre punctele forte ale instituției este planul-cadru flexibil, diferit de cel al altor licee. Aici, elevii au posibilitatea să-și aleagă disciplinele în funcție de interesele și aptitudinile lor. „Dacă în alte școli sunt 1-2 discipline opționale, la noi pot fi și câte 5-6 pentru copil”, susține directorul. În plus, liceul oferă posibilitatea elevilor să se implice în activități de voluntariat, aplicații științifice sau inițiative culturale, pe care le pot desfășura atât în cadrul liceului, cât și în afara acestuia – în comunitate.

Directorul instituției susține că succesul elevilor se datorează în mare parte profesorilor, majoritatea având grade didactice superioare sau fiind doctori în științe.

„Pentru dânșii este important ca elevii să aibă rezultate. Pun accent mai mult pe faptul ca elevii să învețe a învăța, nu atât să le fie transmisă informația, cât să o descopere singuri și să o însușească. Aceasta este una dintre metodele practice prin care elevii obțin rezultate bune, pentru că sunt îndemnați să participe la procesul de proiectare, desfășurare și evaluare a activităților. Nu doar profesorul stă în fața clasei, ci de multe ori este elevul, iar aceștia se ajută reciproc. Este mult mai eficient, pentru că atunci când elevii sunt implicați în procesul de predare-învățare-evaluare, învață și înțeleg mai bine”, afirmă Pavel Cerbușca.

Instituția privată Liceul „Da Vinci”, fondată în 2018, este la a șaptea promoție de Bacalaureat, ocupând locul cinci în clasamentul liceelor cu cele mai bune rezultate în 2025. Efrosinia Guzun, directoare adjunctă, susține că instituția s-a situat constant în primele șase cele mai bune licee. Rata de promovare a fost de 100% în fiecare an. „Aceasta este o mare muncă atât a elevilor, cât și a profesorilor. Se muncește foarte mult”, afirmă Efrosinia Guzun.

5 licee cu cele mai scăzute rezultate la bacalaureat

Liceul Teoretic „Mihail Lomonosov” (Chișinău) – medie 6,68 (candidați promovați – 7, candidați respinși – 13) Instituția Publică Liceul Teoretic „Leonid Gherman” (Zăicani, Rîșcani) – medie 7,18 (candidați promovați – 8, candidați respinși – 6) Instituția Publică Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni (Lipoveni, Cimișlia) – medie 5,95 (candidați promovați – 5, candidați respinși – 3) Instituția Publică Liceul Teoretic „Balatina” (Balatina, Glodeni) – medie 6,75 (candidați promovați – 14, candidați respinși – 7) Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (Slobozia Mare, Cahul) – medie 6,67 (candidați promovați – 19, candidați respinși – 8)

Totuși, unele instituții s-au confruntat cu dificultăți, iar o parte dintre elevi nu au reușit să promoveze examenele de bacalaureat. Despre aceste provocări vorbește directoarea Liceului Teoretic „Mihail Lomonosov” din Chișinău, Elena Șatîghin. „Atunci când s-a format clasa dată, am avut posibilitatea să deschidem doar una singură cu profil real, deoarece aproximativ șapte copii au optat pentru acest profil. Nu am putut deschide două clase. Restul elevilor au venit, pur și simplu, pentru că au absolvit instituția și au dorit să rămână aici pe sector, fără să plece în alte licee. De facto, aceștia erau orientați spre profil umanist. Pe parcursul anilor, au obținut note între 5 și maximum 6 la matematică. Această disciplină a fost o provocare pentru ei”, explică directoarea. Dintre 20 de candidați la bacalaureat, doar șapte au susținut examenele. Directoarea recomandă elevilor să reflecteze cu atenție înainte de a alege profilul real, deoarece acesta, în opinia ei, implică un efort considerabil. „Nu toți pot să însușească matematica de nivelul profilului real”, spune aceasta.

La Liceul Teoretic „Leonid Gherman” din Zăicani, raionul Rîșcani, doar 8 din cei 14 candidați au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea curentă. Directorul instituției, Iurie Popovici, afirmă că aceste rezultate sunt cauzate de implicarea scăzută a elevilor și lipsa de responsabilitate în raport cu procesul educațional. „Mulți dintre ei au fost distrași de alte activități, au făcut în paralel și ore pentru obținerea permiselor de conducere. Au existat absențe nemotivate uneori. Toate acestea au dus la rezultatele pe care le au”, explică directorul. Acesta menționează că anul viitor instituția nu va avea clasă de liceu din cauza numărului insuficient de elevi. În opinia sa, succesul școlar depinde în mare măsură de fiecare generație în parte, dar și de implicarea părinților.

„Dacă părinții au o atitudine mai serioasă, respectiv și copiii sunt mai bine implicați în procesul educațional”, susține el.

Iurie Popovici subliniază că sunt și elevi cu rezultate pozitive în rândul absolvenților.