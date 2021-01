„Toată averea mea este dobândită legal”. Reacția secretarului general al Președinției, după ce un deputat socialist a sesizat ANI și PG în privința averii sale

Secretarul general al Președinției, Andrei Spînu, a venit cu o reacție după ce deputatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova(PSRM), Petru Burduja, a anunțat că a depus astăzi, 14 ianuarie, o sesizare la Procuratura Generală(PG) și Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pe numele acestuia în privința averii pe care o deține. Spînu susține că toată averea sa este dobândită legal și se regăsește în declarațiile sale de avere și interese.

„Observ un interes sporit față de declarația mea de avere și interese din partea deputaților socialiști. Le comunic pe această cale că, spre deosebire de unii din ei, toată averea mea este dobândită legal și se regăsește în declarațiile mele de avere și interese.



Accentuez că eu nu am declarat că aș fi acumulat venituri la nunți, cumătrii și zile de naștere, nu am declarat că am fost ajutat de părinți, nu am scris bunurile pe rude și alte persoane interpuse pentru a ascunde ceva“, susține Spînu.

Secretarul general al Preșidenției menționează că nu a obținut venituri din afaceri cu statul prin licitații trucate, scheme, contrabandă și alte ilegalități și că din acest motiv a declarat totul onest.

„Toate lucrurile care au apărut în presă sunt preluate din declarația mea publică pe care am făcut-o la ANI. Suplimentar, toate veniturile mele sunt declarate și la FISC, venituri din care am achitat taxe în Republica Moldova și care, sper, sunt folosite pentru proiecte în interesul oamenilor.



Nu am ce ascunde și voi fi bucuros să ofer instituțiilor sesizate informația necesară.



Îmi doresc ca oamenii să reușească acasă, aici în țara noastră. Să nu le fie frică, să muncească onest și să poată se se bucure de veniturile lor. Să avem oameni de afaceri de succes, care să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea țării noastre”, susține Spînu.

Deputatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova(PSRM), Petru Burduja, anunță că a depus astăzi, 14 ianuarie, o sesizare la Procuratura Generală(PG) și Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pe numele secretarului general al Președinției, Andrei Spînu, în privința averii pe care o deține.

Anterior, ZdG a scris despre averea lui Andrei Spînu, noul secretar general al Aparatului Președintelui, desemnat recent de către președinta Maia Sandu, deține o avere „de milioane”. El locuiește într-o casă la sol de 125,2 metri pătrați, cu o valoare cadastrală de 1,5 milioane de lei, deține două autoturisme de peste 630.000 lei și mai multe conturi bancare. Totodată, Spînu este proprietar la trei companii: OneTwoStart Ltd, înregistrată în Hong Kong, Evolutics Technologies Ltd, înregistrată în SUA și Wupp Ltd, întregistrată în Marea Britanie.