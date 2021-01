DOC/ Cum explică noul secretar general al Președinției averea „de milioane” pe care o declară

Andrei Spînu, noul secretar general al Aparatului Președintelui, desemnat recent de către președinta Maia Sandu, deține o avere „de milioane”. El locuiește într-o casă la sol de 125,2 metri pătrați, cu o valoare cadastrală de 1,5 milioane de lei, deține două autoturisme de peste 630.000 lei și mai multe conturi bancare. Totodată, Spînu este proprietar la trei companii: OneTwoStart Ltd, înregistrată în Hong Kong, Evolutics Technologies Ltd, înregistrată în SUA și Wupp Ltd, întregistrată în Marea Britanie.

Andrei Spînu indică în declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2019, că deține două automobile: un autoturism VW Tiguan, fabricat în anul 2009 și procurat în anul 2015 în valoare de 251 635 94 mii lei, un autoturism Audi Q5, fabricat în anul 2014 și procurat în anul 2017, în valoare de 380.000 mii lei.

Potrivit declarației de avere și interese personale depusă în perioada în care era secretar general al Guvernului, Spînu a obținut în 2019 venituri din remunerare de la OneTwoStart Ltd în valoare de 2, 11 milioane de lei și a obținut venituri din salariu de la Traduno Technologies SRL în valoare de 227, 6 mii de lei. De asemenea, a obținut venituri din dividente de la Wupp Ltd în valoare de 52,9 mii de euro și un salariu de 89, 6 mii de lei de la Cancelaria de Stat.

În declarația sa de avere, Spînu indică 6 conturi bancare, mai multe bunuri imobile și o datorie de 393.500 de euro, contractată în anul 2018, a cărei scadență este anul 2020.

Solicitat de ZdG, noul secretar general al Aparatului Președintelui, a venit cu mai multe detalii despre averea pe care o deține. „Referior la compania pe care o dețin în Marea Britanie, dețin o cotă parte într-o altă companie care are afaceri în traduceri. Deci, noi avem o platformă digitală cu peste 30.000 de traducători care traduc în peste o sută de limbi și pe care o dezvolt de la vârsta de 18-19 ani. Eu am avut un birou de traduceri în R. Moldova pe care l-am vândut, apoi încet, încet am deschis o altă companie. Ulterior, noi am restructurat compania și am mutat totul în Marea Britanie (acum trei ani). Eu fac startup-uri de la vârsta de 18 ani. Spre exemplu, compania din SUA este o companie cu care am încercat să fac ceva. Nu mi-a reușit. Am declarat-o pentru că nu am reușit să o închid. Ea nu activează acum. De asemenea, compania din Hong Kong este în procedură de închidere, pentru că, după cum am mai spus, am restructurat totul și am înregistrat în Marea Britanie o companie”, a declarat Spînu pentru ZdG.

Spînu, despre afacerile din Hong Kong, SUA și Marea Britanie: „Nu sunt offshore”

„Nu sunt afaceri offshore. La moment nu mai sunt administrator al acestor afaceri, ținând cont de faptul că anterior am deținut funcția de secretar general al Guvernului. Deci, sunt fondatorul acestor firme, dar nu și administrator, fiindcă legea nu permite să fii administrator la o companie atunci când deții o funcție publică. Eu sper că se face deosebirea dintre proprietar și administrator. Toate taxele pe care le-ați văzut în declarația de avere, eu le-am declarat la Serviciul Fiscal de Stat al R. Moldova și am achitat toate taxele. Toate informațiile din spațiul public referior la averea pe care o dețin, sunt informații din declarația mea de avere pe care am depus-o la Agenția Națională de Integritate (ANI) și toate veniturile pe care le-am indicat acolo, sunt venituri declarate la Serviciul Fiscal, așa cum am spus și anterior. Eu am chitat toate taxele”, a mai spus Spînu pentru ZdG.

Spînu, despre datoria de 393.500 de euro: „Nu este vorba de niciun credit. Este o casă pe care am achitat-o în rate”

„Eu am cumpărat un imobil – o casă, pe care am indicat-o în declarația de avere și interese personale. Eu am achitat această casă în rate. Acest contract cu această sumă este înregistrat la cadastru și la notar. Deci, eu am cumpărat-o perfect legal și nu am ascuns niciun bănuț. De asemenea, toți banii cu care am plătit casa sunt declarați la Serviciul Fiscal de Stat. Anumite site-uri au scris că este vorba despre un credit și au distribuit în spațiul public informații false, că este luat cu 0 dobândă. Trebuie să menționez că nu este vorba de niciun credit. Este un imobil pe care l-am achitat în rate”, a mai declarat Spînu pentru ZdG.

CV-ul noului secretar general al Aparatului Președintelui

Andrei Spînu este specialist în business și administrare a afacerilor. Din august 2015 și până în ianurie 2016 a fost viceministru al Tineretului și Sportului. În anul 2018, acesta și-a început studiile de masterat în Științe Politice la Harvard Extension School, SUA.

Anterior, Spînu a figurat cu numărul 87 în lista Partidului Liberal Democrat (PLDM) pentru alegerile parlamentare din 2010, fiind și preşedintele Tineretului Liberal Democrat din Moldova. În luna iulie a anului 2019, Spînu a deținut funcția de secretar general al Guvernului condus de Maia Sandu, acesta figurând apoi cu numărul 26 în lista națională a Blocului ACUM la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.