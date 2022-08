Tinerii activi, despre monitorizarea achizițiilor publice: „Informația despre bugetele locale, disponibilă pe paginile web ale administrațiilor publice, nu este prezentată într-un format accesibil”

În perioada 4-6 august, la Vadul lui Vodă s-a desfășurat tabăra de vară „Achizițiile publice în vizorul tinerilor”. Tinerii și tinerele au fost instruiți și încurajați să promoveze transparența în domeniul achizițiilor publice, au învățat cum este construit sistemul de achiziții, modul în care cetățenii din orice localitate a țării pot analiza tenderele, identifica riscuri de corupție, verifica datele și modul în care pot comunica aceste probleme în adresa mass-media, autorităților sau societății civile.

Instruirile și ghidarea profesională a fost efectuată de experți în transparență, de la AGER și IPRE, funcționari ai Agenției Achiziții Publice și Agenției de Guvernare Electronică, jurnaliști de investigație de la Ziarul de Gardă, cu experiență în documentarea și redactarea subiectelor ce vizează sistemul de achiziții publice.

În acest context, i-am întrebat pe tineri despre oportunitatea monitorizării achizițiilor publice și utilitatea celor învățate la tabăra de vară.

Gloria Cheptea

Gloria Cheptea: „Mă bucur că am avut oportunitatea de a participa la aceasta școală de vară. Am fost instruiți într-un domeniu folositor și actual. Mai mult, voi aplica cunoștințele acumulate în viitoarea mea profesie. Este important ca tinerii să fie interesați de achizițiile publice și să cunoască portalurile de unde se pot informa în mod sigur. Din păcate, APL mai are de lucru la capitolul transparență. Mi-a plăcut mult originalitatea, modul de predare non-formală, atmosfera prietenoasă și profesionalismul de care au dat dovadă mentorii. Le mulțumesc organizatorilor și le urez succes participanților în activitățile care urmează”.

Paula Arabadji

Paula Arabadji: „Tabăra de vară a fost una dintre cele mai bune alegeri făcute până acum. Aceasta nu doar mi-a oferit noi cunoștințe, dar a aprins în mine dorința de a devenit jurnalistă de investigație. Mulțumesc mult organizatorilor de la Asociația MEDIA-GUARD și ZdG pentru aceasta oportunitate și toate cunoștințele acumulate”.

Simona Luca

Simona Luca: „Ca tânără implicată activ, promovez participarea societății civile în observarea și monitorizarea procesului de distribuire a bugetului public. Participând la tabăra de vară, am acumulat experiență, cunoștințe și bune practici pe care le voi implementa în continuare. Analizând informația despre bugetele locale și executarea lor, disponibilă pe paginile web ale administrațiilor publice, e clar că această informație nu este prezentată într-un format accesibil și ușor de înțeles pentru cetățeanul de rând. Pentru medierea acestei probleme, experții de la Asociația ,,Media-Guard”, Ziarul de Gardă, IDIS Viitorul, AGER și IPRE ne-au instruit și ne-au ghidat în universul complex al jurnalismului de investigație, prezentând bazele de date deschise în R. Moldova și instrumentele de documentare și vizualizare a informației. În urma acestor instruiri, eu și colegii mei deținem o baza solidă pe care o vom pune în practică prin analiza tenderelor, monitorizarea și identificarea soluțiilor pentru a schimba și îmbunătăți transparența în APL.

Maria Nistor

Maria Nistor: „Asociația „Media-Guard” a lansat tinerilor din R. Moldova o provocare, căreia i-am dat curs. „Ceea ce nu știi este mai important decât ceea ce știi”, acesta a fost gândul cu care am aplicat la această tabără de vară. În trei zile, mi-am consolidat trei idei:

1. Achizițiile publice sunt un izvor nesecat de inspirație pentru jurnaliști;

2. Unde-s bani, investigația crește;

3. De-i frig, de plouă, de bate vântul, pân’ la 31 martie, funcționarii publici sunt obligați să depună declarația de avere și interese personale, iar jurnaliștii – s-o verifice.

Această școală de vară a reprezentat, pe bună dreptate, o invitație la analiză, conștientizare și implicare”.

Anastasia Robuleț

Anastasia Robuleț: „La tabăra de vară am învățat nu doar despre ce înseamnă achizițiile publice, dar și cum acestea pot fi monitorizate, care sunt sursele de informare despre modificările bugetare, fără care nu poate avea loc o investigație de presă completă. Cu toate că există o multitudine de site-uri pentru informare, oamenii nu cunosc despre acestea și din cauza asta, nu pot monitoriza corect achizițiile publice. Cred că este necesar ca toate procedurile publice să fie transparente”.

Diana Ciorbă

Diana Ciorbă: „La tabăra de vară totul a fost superb, de la informație până la modul de predare, atitudinea mentorilor și felul în care ne-am simțit. Am acumulat cunoștințe care țin și de jurnalism. Dacă aș avea ocazia să mai particip o dată, aș face-o cu siguranță. Este o experiență unică și nouă pentru mine, iar pe viitor plănuiesc să mai aplic la astfel de proiecte. Ziarul de Gardă, Asociația Media-Guard, IDIS Viitorul, mulțumesc pentru tot efortul depus și pentru acest schimb de informație. Sunteți cei mai tari!”.

Dumitru Litovschi

Dumitru Litovschi: „Am avut plăcerea de a participa la tabăra de vară și de a-mi aprofunda cunoștințele în domeniul achizițiilor publice. Datorită mentorilor am aflat metodele de depistare a fraudelor, falsificărilor legate de bugetul public. Pe lângă acestea, am învățat cum să prezentăm subiectele de interes societății civile. Urmează să aplic această experiență în următoarea mea activitate. Cred că, dacă tinerii ar fi informați mai mult în sfera achizițiilor publice, aceasta ar spori transparența bugetelor și responsabilitatea instituțiilor”.

Mihail Sîrbu

Mihail Sîrbu: „La tabăra de vară au fost primele mele contacte cu domeniul achizițiilor publice și cum acestea sunt gestionate. Am aflat site-uri pe care sunt stocate baze de date deschise, cu informații extrem de utile, cu ajutorul cărora poți realiza o investigație pe măsură. Experiența acumulată mă va ajuta pe viitor, voi putea analiza problemele din țară. Vreau sa le mulțumesc tuturor organizatorilor și coordonatorilor, dar și colegilor cu care voi menține legătura”.

Sanda Bodiu

Sanda Bodiu: „Tabăra de vară a fost o experiență plăcută pentru mine. Aici am făcut cunoștință cu tineri ambițioși, cărora le pasă de prosperitatea țării și care sunt gata să lupte pentru un viitor mai bun la noi acasă. Plecând de aici, pot spune cu certitudine că orice cetățean al R. Moldova este în drept să monitorizeze lucrul autorităților publice, tot aici am aflat care este rolul și menirea unui jurnalist. Nu în ultimul rând, am avut parte de mentori calificați care își fac meseria cu dăruire și care au împărtășit cu noi unele secrete profesionale și utile în formarea noastră ca tineri specialiști. Scopul primordial cu care am venit aici a fost să fac cunoștință cu domeniul achizițiilor publice. Pot afirma cu siguranță că am atins acest scop grație acestui proiect. Sunt încântată că am făcut parte din echipa respectivă”.

Corina Boțico

Corina Boțico: „Am fost încântată să particip în cadrul acestui proiect, care poate deschide orizonturi și oportunități. Echipa ZdG, prin ambianța prietenoasă și programe captivante, mi-a oferit o oportunitate ideală pentru dezvoltare. Am fost plăcut surprinsă să experimentez prin exerciții, noțiunile teoretice. Am cunoscut oameni din diverse domenii care mi-au extins orizonturile de cunoaștere și au împărtășit experiențe de viață și profesionale actuale. Am avut parte de un nivel înalt de organizare, am învățat multe lucruri noi și mi-am perfecționat soft skill-urile. Util a fost si faptul că, în mai puțin de trei zile, am reușit nu doar să învăț noi lucruri care la universitate nu se predau, dar și să cunosc oameni extraordinari din diverse colțuri ale țării. Echipa ZdG are o experiență vastă, care m-a ajutat să văd lucrurile și în alt fel decât le-am văzut până acum. Mulțumesc organizatorilor pentru oportunitate!”.

Aurica Apareci

Aurica Apareci: „Aceasta tabără este la sigur o investiție într-un viitor cu tineri mai responsabili cu privire la bugetul țării noastre și achizițiile publice transparente. Mi-a plăcut enorm să descopăr toate instrumentele și platformele pe care le folosesc jurnaliștii de investigații în identificarea fraudelor. Am înțeles importanța afișării informației de interes public într-un format atractiv. Nu în ultimul rând, am conștientizat necesitatea interesului pentru achizițiile publice pe când acestea sunt atât de vulnerabile la corupție”.

Tatiana Sîrbu

Tatiana Sîrbu: „În perioada 4-6 august 2022 am fost parte a unui proiect deosebit alături de oameni profesioniști și dedicați muncii lor. M-a marcat prin amalgamul de informații si sursele de informare pe care nu le cunoșteam. Orice proiect e despre oameni, e despre experiențe și, nu în ultimul rând, despre dezvoltare. Acest proiect e o piesă din puzzle-ul ce se completează în parcursul carierei mele. Mulțumesc pentru oportunitate și îndemn tinerii să se implice, în special cei care nu știu ce profesie își doresc. Proiectele îți oferă șansa de a înțelege unde îți e vocația. Oamenii fac implicarea productivă”.

Adelina Gîrnu

Adelina Gîrnu: „Consider că tinerii bine informați sunt prezentul și viitorul unei societății prospere. Tabăra de vară este un proiect care investește în educația tinerilor, promovând transparența în domeniul achizițiilor publice, explicând sistemul de achiziții și oferind o gamă de instrumente pentru identificarea riscurilor de corupție și verificarea datelor. Totodată, această tabără mi-a oferit oportunitatea de a-mi consolida cunoștințele despre cazurile de clientelism politic și corupție din R. Moldova”.

Mădălina Dudnic

Mădălina Dudnic: „Achizițiile publice sunt un domeniu care mi-a stârnit curiozitate, iar datorită unor mentori excepționali, am avut plăcerea să înțeleg importanța cunoașterii lui de către tineri. Îmi doresc o societate transparentă, de aceea, am ales să fac parte din proiect și să aplic cunoștințele dobândite în localitatea mea. Pe lângă bagajul de cunoștințe cu care mă întorc acasă, noii prieteni mi-au rămas în suflet, iar împreună am reușit să creăm momente frumoase și memorabile”.

Georgeta Cazacu

Georgeta Cazacu: „Tabăra de vară m-a ajutat să-mi fac o viziune aparte față de achizițiile publice, cheltuirea banilor publici și anchetele jurnalistice privind achizițiile publice. Am acumulat o nouă experiență pe subiecte interesante, pe care cu siguranță o voi pune în practică și îmi va fi de folos”.

