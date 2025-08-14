Spitalul Raional Soroca, dotat cu echipamente medicale noi în valoare de aproape 3 milioane de lei, cu ajutorul SUA

Spitalul Raional Soroca a fost dotat cu echipamente medicale noi și consumabile. Oferită de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul SUA, donația, în valoare de 2,7 milioane de lei, este formată din consumabile avansate pentru îngrijirea de urgență a pacienților în stare critică.

Printre articole se numără un set complet de instrumente chirurgicale, instrumente endoscopice specializate și un sistem laparoscopic 2D de ultimă generație, tehnologie esențială pentru chirurgia invazivă și chirurgia de urgență în caz de traumatisme, conform unui comunicat de presă emis de OIM.

Donația are ca scop îmbunătățirea capacității spitalului de a furniza îngrijiri medicale urgente, „răspunzând cererii crescute a întregii comunități în urma afluxului de ucraineni și resortisanți din țări terțe care au fugit de războiul de amploare din Ucraina”, notează OIM.

Ceremonia oficială de predare a avut loc joi, 14 august, în prezența secretarului de stat al Ministerului Sănătății, Ion Prisacaru, a directoarei Spitalului Raional Soroca, Ella Ursu, și a șefei misiunii OIM Moldova, Ester Ruiz de Azua.

„Spitalul raional din Soroca a oferit numeroase servicii și asistență vitală persoanelor care au fugit din Ucraina din cauza războiului. Acest echipament esențial era foarte așteptat și felicit colegii pentru că l-au primit, grație sprijinului OIM și finanțării din partea Guvernului SUA”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Sănătății în discursul său de deschidere.

Conform directoarei spitalului, Ella Ursu, începând din 2022, toate instituțiile medicale din raionul Soroca au oferit peste 3 200 de consultații pacienților refugiați din Ucraina și intervenții chirurgicale de urgență pentru peste 100 de pacienți.

„Un astfel de echipament de înaltă performanță va juca un rol esențial în îmbunătățirea diagnosticării și tratamentului patologiilor medicale și chirurgicale acute. Sper, de asemenea, că această investiție va atrage tineri specialiști, motivându-i să se alăture echipei noastre din Soroca. Îmi exprim sinceră recunoștință față de Guvernul SUA și Organizația Internațională pentru Migrație pentru sprijinul generos acordat”, a menționat directoarea Spitalului Raional Soroca.

„Acest echipament avansat nu numai că va îmbunătăți substanțial capacitatea Spitalului Raional Soroca de a răspunde la urgențe medicale critice atât în rândul refugiaților ucraineni, cât și al populației locale. De asemenea, va crește eficiența generală a spitalului și va reduce costurile pe termen lung, îmbunătățind în același timp condițiile de muncă ale personalului medical dedicat”, a declarat Ester Ruiz de Azua, șefa misiunii OIM Moldova.

Din februarie 2022, peste 180 000 de persoane strămutate au primit sprijin prin programele de urgență ale OIM. Zece instituții cheie de sănătate publică din R. Moldova au fost dotate cu tehnologie medicală, consumabile și echipamente esențiale pentru salvarea vieților.