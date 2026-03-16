Soroca, parțial fără apă potabilă din cauza scurgerilor de petrol în Nistru. Lista străzilor vizate

Mai mulți locuitori ai orașului Soroca au rămas fără apă potabilă la robinet, după ce furnizorul a sistat livrarea apei pe mai multe străzi. Contactați de Ziarul de Gardă, reprezentanții S.A. „Regia Apă Canal Soroca” au confirmat că întreruperea este legată de instituirea stării de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru, după depistarea unor scurgeri de petrol.

Potrivit unui comunicat emis de „Regia Apă Canal Soroca”, luni, 16 martie, furnizorul ÎIS „Acva Nord” va opri furnizarea apei în următoarele sectoare:

str. Chiriat Ata;

str. Mihai Viteazu;

str. Calea Bălțului;

str. Vasile Stroescu;

Regiunea Hidroimpex;

Str. Renașterii și străzile adiacente.

Consumatorii sunt îndemnați să-și facă rezerve de apă, însă nu li se spune pe ce perioadă: „Vă asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp”.

Membrii cabinetului de miniștri au aprobat, în ședința extraordinară a Guvernului, convocată de premierul Alexandru Munteanu duminică, 15 martie, instituirea stării de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile. Starea de alertă afectează în totalitate raioanele Drochia, Soroca, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, Criuleni, Tighina, Anenii Noi, Stânga Nistrului, precum și municipiile Bălți și Chișinău.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie.

Calendarul intervențiilor și măsurilor întreprinse de autorități: