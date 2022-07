SONDAJ/ Un an cu majoritatea parlamentară PAS. Cum a fost acest an pentru societatea de la noi?

La 11 iulie 2021, în R. Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate. Alegătorii au ales între 23 de concurenți electorali – 20 de partide politice, două blocuri electorale și un candidat independent. Prezența la vot a fost de 52,30%.

Alegerile au fost câștigate de PAS, formațiune pro-prezidențială, cu 52,80% din voturi. Astfel, PAS, cu 63 de mandate de deputat, deține majoritatea în Parlament.

Vlada Ciobanu, Centrul de Politici și Reforme

Războiul din Ucraina ne face să ne întrebăm ce ar fi fost dacă erau alții la guvernare. De aceea, în acest context nesigur, cu știri tragice zilnic și cu zeci de mii de refugiați și refugiate din Ucraina, este un oarecare confort că avem o guvernare pro-europeană, cu o cultură democratică care nu a mai fost până acum. Se întreprind anumiți pași care ne duc spre standarde europene, se rezolvă probleme și se fac politici care trebuiau implementate de zeci de ani. Totuși, ca reprezentantă a societății civile consider că toate aceste inițiative și schimbări pot fi făcute cu participarea largă a societății – cetățeni și cetățene, organizații neguvernamentale, experți, lideri comunitari și, de ce nu, opoziția. „Mandatul de la popor”, chiar dacă este pe patru ani, se câștigă zilnic. Anume această parte de participare publică trebuie îmbunătățită. Recenta reformă a sistemului universitar arată de ce anume este importantă comunicarea și implicarea părților interesate. Iar comunicare nu înseamnă 1-2 oameni în funcția de comunicator, ci un efort depus de toți cei implicați.

Iurie Cojocaru, membru al diasporei, Marea Britanie

Publicitate

Faptul că societatea a ieșit în număr atât de mare la alegeri și diaspora a stabilit un nou record de prezență la vot demonstrează că noi toți am avut și mai avem așteptări foarte mari de la actuala majoritate parlamentară. Așteptări alimentate, în timpul protestelor, chiar de cei care astăzi stau în fotolii de deputați. Aceleași așteptări pe care dânșii le-au avut de la conducerea precedentă și încă se regăsesc pe afișele electorale de prin satele noastre. Personal, consider că, în anul ce s-a scurs, ei au făcut ce au putut. Atât cât au avut viziune, forță, dorință și echipă. În același timp, nu cred că, cu alții la putere, ar fi fost mai bine, poate chiar era mai rău. Dacă aruncăm o privire la partidele politice actuale, te doare ochiul… Desigur, în campanie ni se promit multe, dar concret se realizează prea puține. Doar fug după fotolii moi și salarii nemuncite. Toți sunt buni la declarații piperate, toți arată cu degetul către ceilalți, dar puțini sunt cei care se apucă să facă ceva bun pentru oameni. Și apoi, la câte crize s-au abătut asupra Moldovei, zic că încă-i bine că nu a fugit nimeni din Parlament. Dacă ne dorim mai multe, fiecare trebuie să se implice mai mult. Cred că le mai oferim un an la dispoziție. Drept sfat, ar fi bine să-și revadă politica internă de cadre. E supărător să vedem oameni care au stat sub papucul fostului regim, fiind acum cu PAS. Am mai dori o mai bună comunicare cu societatea, cu diaspora. E devreme să spun că s-a schimbat ceva acasă, dar lucrurile tind spre o direcție mai bună. Greu, dar se mișcă câte puțin. Îi îndemn pe oameni să nu se descurajeze, politicienii sunt oglinda societății. Fiecare ar trebui să se implice mai mult în comunitățile lor, să facă voluntariat după putință și, dacă vor o schimbare, să știe că nimeni, niciodată, nu le interzice să-și folosească dreptul la vot. Așa fac englezii și nu o duc rău.

Ecaterina Mardarovici, Clubul politic al femeilor 50×50

Acest an a fost al doilea, după 1992, când ne-am pomenit în centrul războiului separatist, susținut militar de Rusia, cel mai greu an pentru o guvernare din toată perioada celor 30 de ani de Independență a R. Moldova.

După sentimentele de mare bucurie că au învins în alegerile parlamentare, obținând o majoritate confortabilă, care presupunea o șansă reală de implementare a programului electoral cu principalul obiectiv – Integrarea Europeană, PAS s-a confruntat cu o altă realitate care a impus o altă agendă. Guvernarea PAS, dar și întreaga societate, a fost și mai este supusă unui test incredibil de dur, toate programele/planurile fiind lăsate pe planul doi. Au trebuit să facă față consecințelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei – valului de refugiați, riscurilor care sunt posibile atunci când ai o zonă aflată total sub controlul Rusiei. Criza energetică – arma Rusiei împotriva R.Moldova – e o altă încercare cu toate consecințele negative asupra societății. Și, bineînțeles, pandemia. S-a descurcat guvernarea, s-a descurcat societatea? Eu zic – DA. Se putea mai bine? Întotdeauna este loc de mai bine. Timpul va arăta. Alături avem război. În lume e criză. Susținerea internațională diplomatică și financiară, susținere fără precedent, este meritul celor de la guvernare, dar și norocul societății. În alte circumstanțe, mi-e frică să mă gândesc la ce se putea întâmpla cu R. Moldova. Societatea are mari așteptări de la guvernare, așteptări pentru problemele cotidiene cu care se confruntă zi de zi. Pentru următorul an, aceste așteptări vor deveni cea mai mare presiune asupra guvernării. Le doresc celor de la PAS o cât mai bună comunicare cu societatea, dacă vor ca aceasta să devină partenerul lor pe calea reformelor.

Publicitate