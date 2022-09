SONDAJ Se retrage războiul, sau ce e mai rău urmează?

Ucraina schimbă mersul războiului. Trupele ucrainene au trecut la contraofensivă. Potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), forțele ucrainene au provocat în ultimele zile o înfrângere operațională majoră Rusiei, recuperând aproape toată regiunea Harkov, peste 40 de localități. Moralul forțelor ruse e în declin. Acestea părăsesc Donețkul și se retrag din Luhansk, în timp ce Putin anunţă că Războiul din Ucraina va continua până la „atingerea obiectivelor stabilite iniţial”.

Ion Costaș, ex-ministru al Apărării

M-aș fi mirat să fi auzit altceva de la Putin. El cu acest refren „atingerea obiectivelor stabilite iniţial” (care în imaginația lui înseamnă refacerea URSS) a pornit războiul și așa o ține și mai departe, fără să țină cont de contextul internațional. Legat de întrebare: nu, nu, nu, nu pleacă războiul nicăieri. Trupele – da, războiul încă nu. Eu cu patru mâini mi-aș face cruce și m-aș ruga tuturor Sfinților și Bunului Dumnezeu să se termine acest război odată și odată și să scape lumea de frica asta a războiului, că e o mare nebunie ce face Putin și cu clica sa de teroriști. Parcă-s barbari din evul mediu. Nu au nimic cu secolul 21.

Că se retrag trupele ruse e foarte bine. Dar, e clar, nu cu totul. Se retrag pentru că i-au pus pe fugă ucrainenii. Dar parcă nu s-au mai retras și de sub Kiev? Putin are un nou plan pentru Ucraina: pune la cale o regrupare a forțelor și pregătește o nouă operațiune împotriva Ucrainei. Dar îi va fi greu, pentru că nu are cu cine. Rușii nu mai vor să meargă la război… Și nici Ucraina nu stă cu mâinile în sân. Nici în prima linie, nici în spatele frontului, unde operează partizanii. Pentru R. Moldova e bine această schimbare de situație în Ucraina. E un pic de respiro pentru noi, să nu mai stăm sub presiune că mâine-poimâine vor intra trupele ruse în Chișinău. Contraofensiva îndepărtează și riscul ca Rusia să poată deschide coridorul pe uscat spre Transnistria și să invadeze R. Moldova.

Anatol Țăranu, analist politic

Dacă e să reieșim din declarația pe care o face Putin, războiul va continua indiferent de eșecurile pe care le suferă armata rusă. Iar contraofensiva ucraineană indică faptul că pe frontul ruso-ucrainean intervin schimbări în favoarea Ucrainei, dar rămâne de văzut dacă aceste schimbări vor avea continuitate și sunt de lungă durată. E vorba de asistența tehnică pe care armata ucraineană o primește de la aliații occidentali, dar depinde și de capacitatea armatei ruse de a se regenera. Rusia continuă să dispună de resurse militare impresionante, care ar putea fi folosite. Și să nu uităm și alt fapt, că Rusia este posesoarea armei nucleare, iar acest argument este ultimul în această confruntare între Rusia și Ucraina… Pentru R. Moldova, ultimele evenimente din Ucraina sunt o veste bună. Asta atestă faptul că o eventuală agresiune militară împotriva R. Moldova din partea Federației Ruse se amână. Asta trebuie să-i mai liniștească cumva pe cei din interiorul țării, coloana a 5-a, care mizează pe asistența patronilor săi de la Moscova…

Anatol Caraman, Asociația „Tiras-Tighina”, președinte

Să fie clar, ca să nu ne facem iluzii: contraofensiva ucrainenilor și tot ce s-a întâmplat în regiunea Harkov e un mare succes pentru Ucraina. Dar, retragerea rușilor nu înseamnă că Rusia renunță la război. Până acolo mai este. Rusul se oprește acolo unde a-i să-l oprești. Comandamentul rus a înțeles, cel mai probabil, că a greșit tactic undeva, pierderile pe care le au sunt prea mari și au decis să se retragă pentru a se regrupa și a pregăti o nouă ofensivă. Eu cred că asta se întâmplă. E o chestie arhicunoscută în știința militară. Pentru Ucraina și toți susținătorii ei, e important ca ea să fie gata pentru rezistența la noile acțiuni care vor urma și planuri militare ale Rusiei. Să credem că Rusia a cedat, e greșit. Nu este exclus ca Rusia să fie de data asta și mai agresivă. Dar nu e simplu nici pentru Putin. Îs probleme și acolo. Oamenii s-au săturat de război și nu vor să lupte. Putin are de luptat pe două fronturi: și pe cel din Ucraina, și pe cel din interiorul Rusiei… Câștigul Ucrainei e salvarea noastră.

