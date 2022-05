SONDAJ/ Putea fi evitat războiul Rusiei în Ucraina?

Suntem în a 78-a zi de război în Ucraina. Duminică, 8 mai, președintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, l-a acuzat pe Vladimir Putin că a spulberat „visul unei epoci a păcii în Europa”. „Coșmarul unui război brutal și ilegitim”, declanșat împotriva Ucrainei, „distruge ordinea pașnică europeană, obținută și menținută de la sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial”, a declarat Steinmeier la un eveniment dedicat împlinirii a 77 de ani de la capitularea Germaniei naziste.

Stella Jantuan, analist politic

Într-un secol al globalizării, orice război poate fi evitat. Nu mai trăim izolat ca în Evul Mediu. Există și un sistem de securitate globală, care merita luat în calcul, chiar dacă Rusia își dorește refacerea lui, deranjată că după încheierea Războiului Rece acesta nu i-ar mai garanta securitatea. Aici, de fapt, e problema, cred eu. Și văd că tot mai mulți experți europeni sunt pe aceeași poziție că Rusia a folosit Ucraina pentru a impune Occidentului colectiv să se așeze la masa de negocieri și să revadă actualul sistem de securitate colectivă, astfel încât Rusia să-și poată relua controlul, sau cel puțin NATO să nu poată controla teritoriile fostei URSS și ale fostului lagăr socialist.

Războiul putea fi evitat, dar nu a existat destul dialog până a începe războiul. Și nu doar la nivelul marilor puteri, ci și al țărilor vecine Ucrainei, care sunt vizate de Rusia. S-a mers pe confruntare. Nimeni nu s-a așteptat că Rusia va porni război. Și s-a greșit. Eu cred că rușii nu vor merge pe varianta unui acord de încetare a focului, până nu vor primi un semnal de la Occidentul colectiv că ei sunt gata să discute un nou sistem de securitate. Chiar și Ucraina a recunoscut că actualul sistem de securitate nu este unul funcțional. Deci, se vorbește tot mai mult despre o nouă arhitectură de securitate și, dacă Occidentul va iniția acest proces, eu cred că asta i-ar determina pe ruși să accepte încetarea focului.

Vitalie Marinuță, ex-ministru al Apărării

Publicitate

Din punctul meu de vedere, acest război nu putea fi evitat. El putea fi doar amânat, dar de întâmplat el s-ar fi întâmplat. Întrebarea era când?.. Declarația lui Putin din ajunul războiului, că țările din fosta URSS sunt teritorii istoric rusești, a fost un semnal clar că atât Putin, cât și administrația din jurul său, își doresc ca aceste teritorii, mai devreme sau mai târziu, să fie atrase sub tutela, dacă nu în componența Federației Ruse, deși nu cred că se va reuși. Dar trebuie să ținem cont că Rusia are o capacitate enormă de a aștepta. În termeni strategici, pentru Rusia 10-15 ani nu contează. Noi vedem că după anexarea Crimeei au trecut 8 ani până ei au hotărât că au toate circumstanțele pentru a recunoaște Donețkul și Luhanskul și a demara o acțiune militară. Până la urmă, ceea ce s-a întâmplat este altceva decât ceea la ce se așteptau. La moment, Kremlinul e conștient că nu are capacitatea de a demara un război la scară largă. Dar nici nu vrea să recunoască. La Kremlin acum nu au o strategie clară cum să procedeze. Războiul va fi unul de lungă durată, în care Rusia va trage de timp și va căuta să născocească o strategie de luptă mai departe. Durata războiului va depinde de capacitatea financiară a Rusiei, care este tot mai slabă, dar și de consolidarea și mai mare a comunității internaționale.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor

Războiul din Ucraina putea fi evitat dacă Occidentul reacționa, la fel de solidar ca acum, imediat după ocuparea, în 2014, a Crimeei și Donbasului. Accept întru totul declarația făcută de Steinmeier. Putin a compromis ideea păcii în Europa. După 33 de ani de la încheierea Războiului Rece, suntem în situația în care ideea unei Europe pașnice, „de la Vancouver până la Vladivostok” – după cum ne obișnuisem să spunem, a fost spulberată prin acest război de agresiune a Rusiei contra Ucrainei. Orice declarație, orice justificare aduse în favoarea războiului de către oficialitățile ruse sunt ilegale și contrare normelor și principiilor unei vecinătăți în secolul 21. Războiul ne convinge o dată în plus că excesul de putere naște monștri.

Publicitate