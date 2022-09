SONDAJ „MOLDSILVA” dă asigurări că totul va fi bine. Ce zic primarii?

Iarna aceasta vom trăi din economii. Guvernul ne recomandă să economisim în toate: și la gaze, și la curent, și la încălzire. Autoritățile iau în calcul faptul că Rusia ar putea sista livrările de gaze pentru R. Moldova și au decis aprovizionarea gospodăriilor casnice, care se încălzesc de la sobe, cu lemne de foc la preț mai ieftin. Costurile oricum rămân mari. S-a scumpit transportul, rândurile la ocolurile silvice cresc, distribuirea lemnelor întârzie, primăriile nu sunt gata să intervină în sprijinul populației. Lumea se agită, că nu vor putea primi lemnele până va da frigul. Crește specula.

ALEXANDRU IORGA, VICEPRIMAR SIREȚI/STRĂȘENI

Există probleme. Dar nu a lemnelor. Problema e că lumea nu a fost corect informată de la început. Guvernul a cerut primăriilor să adune cereri de la lume, ca să știe ce cantități să autorizeze la tăiat, dar o parte din lume a înțeles că primăria le va împărți lemne ieftine pe acasă, pe când, procedura e alta: te-ai dus la ocolul silvic (în cazul nostru, Ghidighici), ai achitat costul, ți-ai luat factura, transport și oameni la ajutor și ai mers în pădure după lemne. Problemele-s cu bătrânii: nu au transport și nici cine-i ajuta să-și care lemnele. Eu aud că există primării care duc lemne pe acasă pe la oameni, dar noi, la 7000 populație, nu avem posibilitatea asta. Noi putem să-i ajutăm numai cu redirecționarea informației. Doi: sunt probleme cu factura. E valabilă o singură zi. Dacă ai achitat factura azi și nu ai găsit transport sau altceva, a doua zi nu mai e valabilă. Și aici pădurarul te poate înțelege, dar te poate prinde poliția pe drum… Noi la primărie am adunat vreo 400 de cereri. Etapa pentru cereri s-a încheiat. Alte cereri nu putem primi. Dar la Moldsilva zic că lumea va putea procura și fără. Există cazuri de speculă. Sunt persoane care vând scladometru și cu 1800 de lei. Se înțeleg cu pădurarii, plătesc preț de stat, 700 și ceva de lei, și găsesc oameni care se grăbesc să vadă lemnul acasă… se îmbogățesc pe scârba altora.

ANDREI COVALI, PRIMAR DE NIMORENI/IALOVENI

Problemele, cred eu, sunt nu în întârziere, ci în costuri. Un lucru, în care s-a dat greș din start e că noi nu am avut o comunicare stabilă cu autoritățile centrale pe acest subiect. Și am ajuns unde am ajuns. În septembrie am prezentat listele și ni s-a spus că la sfârșit de lună vom ști când ar putea oamenii merge după lemne. Am avut o ședință cu toți primarii raionului Ialoveni pe problema lemnelor. Au fost și șefii ocoalelor silvice și ni s-a spus că ei cunosc poziția guvernului, dar sunt în lipsa volumelor de masă lemnoasă pentru că solicitările sunt mai multe decât anii trecuți. În decurs de octombrie-noiembrie sper să asigurăm satul cu lemne. Dar fiecare om mai are niște rezerve din anii trecuți, așa că nu cred să rămânem în frig. Faptul că s-au dat 64 de milioane de lei ca ocoalele silvice să nu mărească prețul la lemne, e foarte bine. Dar costurile pentru transport nu s-au luat în calcul. Cel puțin în cazurile în care distanța de la ocoalele silvice e de câteva zeci de kilometri. Dacă acum un an un metru ster adus acasă era 850 de lei, anul acesta-i 1200-1300lei. Trebuie revăzută distribuirea primăriilor pe ocoluri silvice, pentru că distanțele bat la buzunar. În raion suntem 25 de primării. Există primării care au început să primească lemne, la Malcoci, dar și zona de la Ruseștii-Noi, însă, nu sunt toate în aceeași situație.

SILVIA ȘTERBEȚ PRIMAR VĂLENI/CAHUL

Că s-ar putea să nu ne dea Rusia gaze, e o problemă. Dar mai mult pentru orașe. Pentru sate ea e mai mult o problemă de confort. În Lunca Prutului, lumea, în mare majoritate și până acuma se încălzea cu lemne. Lemnele, spre deosebire de gaze, fac și atmosferă. La noi la Văleni este lume care încă din primăvară și-au pregătit rezervele pentru iarnă. Și nici cu programul guvernamental nu avem probleme. Lumea a scris cereri, s-au făcut liste, le-am prezentat ocolului silvic Slobozia Mare (5 km distanță) și luni am și primit prima înștiințare pentru primele 12 familii. Mie mi se pare că uneori se exagerează la tema lemnelor de foc. Nu exclud că situația nu e aceeași peste tot. Dar peste iarnă trecem noi. Război să nu fie.

Publicitate