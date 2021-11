SONDAJ/ Majorarea prețurilor la gaze va genera scumpiri în lanț. Ce trebuie să facă autoritățile ca să ușureze povara scumpirilor pentru populație?

Din noiembrie, s-au dublat tarifele la gaze. Dar scumpirile nu se opresc aici. Majorarea prețurilor la gaze va genera mai multe scumpiri în lanț. Guvernul dă asigurări că toți consumatorii casnici vor primi compensații la gaze și încălzire, dar nu oferă soluții pentru creșterea inevitabilă a prețurilor la alte servicii și produse, inclusiv alimentare.

Ce trebuie să facă autoritățile ca să ușureze povara scumpirilor pentru populație, în situația în care veniturile coboară tot mai mult sub limita nevoilor de consum?

Victor Leancă, Uniunea Pensionarilor

Scumpirile în prag de iarnă, pe timp de pandemie, de criză economică și socială sunt o catastrofă. Chiar nu știu ce poate face Guvernul, după ce a fost semnat contractul cu Gazprom. Undeva s-a dat greș, nu s-au calculat urmările. Noi achităm și niște datorii. Ale cui? Consumatorii casnici rup de la gură și își achită facturile. Cine nu și le-a achitat? A fost vorba de un audit la Moldovagaz. De ce nu se face? Că aici se ascund bani mari. Nu vreau să critic, Guvernul a preluat o situație bugetară precară, dar prețurile nu pot fi lăsate de capul lor. 2000 de lei, în raport cu prețurile, e nimic. S-ar putea ca multă lume să nu-și poată achita facturile, ca să le rămână de mâncare.

Tatiana Badan, președintă CALM

Această iarnă va fi foarte grea… În satele noastre au rămas mai mult bătrânii, cu pensii mici și cu probleme sociale mari. Criza pandemică a generat scumpiri peste tot în lume, dar situația e diferită. Guvernul trebuie să cunoască experiența altor state. Numai cu compensațiile la gaze nu rezolvăm problema. E necesar ca Guvernul, în comun cu autoritățile locale, să intervină și cu alte măsuri: să existe programe sociale, pachete de produse alimentare pentru persoanele vulnerabile, să vedem ce facem cu prețurile exagerate la medicamente și produse alimentare. Guvernul poate și trebuie să intervină în sprijinul cetățenilor, pentru că are susținere și în Parlament, și din partea partenerilor strategici și din partea autorităților locale, dacă Executivul va manifesta, în acest sens, mai multă deschidere.

Viorel Gârbu, expert economic

Ce poate face Guvernul? Pe termen lung, un guvern care nu are în programul său de guvernare nicio politică reală de stimulare a creșterii economice, nu poate face ceva esențial. Intervenții imediate? Poate, creșterea ajutoarelor sociale, plătite păturilor social vulnerabile. Pentru ceilalți ar fi, eventual, reducerea presiunii fiscale. Guvernul poate să revadă în politica sa fiscală modul de impozitare a veniturilor din salarii. Salariu mai mic – impozit mai mic, nu 12% – rată unică, dar 6% sau alt coeficient, adică o impozitare diferențiată… Dar Guvernul a scăpat această șansă, deși, dacă va vrea, poate reveni în orice moment. Executivul ar putea să ia în calcul și modul de impozitare a agenților economici: o presiune fiscală mai mare pe cei mai bogați și una mai mică pe cei mai săraci. Și în același timp, să vină cu instrumente de stimulare a creșterii economice, ceea ce până acum nu s-a făcut. Guvernele nu au promovat politici economice active, au fost pasive. Și actualul Executiv gândește la fel.

Alexandr Slusari, ex-deputat, vicepreședinte PPDA

Dacă Guvernul nu va vrea să se întoarcă la compensații și pentru agenții economici –ceea ce înseamnă că producția lor se va scumpi – și nu are bani pentru a compensa valul noilor scumpiri, atunci sfatul meu pentru Guvern e să revină la problema monitorizării prețurilor – situație totalmente scăpată de sub control. În economiile de piață din țările cât de cât dezvoltate, de acest lucru se ocupă Consiliul Concurenței. La noi, la acest moment, Consiliul Concurenței nu funcționează deloc, este decapitat: că merge „reforma” lui Alaiba de comasare a Consiliului Concurenței cu ANRE, reformă absolut greșită sub aspect conceptual. Nu-i exclus că sub paravanul justificărilor din partea unor deputați, că prețurile cresc la nivel internațional, o gașcă de băieți șmecheri, care de mai multă vreme au poziții dominante pe mai multe piețe, de la produsele petroliere și până la cele alimentare, vor încerca să majoreze prețurile, mai ales la produsele alimentare. Consiliul, în loc să monitorizeze toate piețele și să dea peste mâini băieților șmecheri, este ținut imobilizat, așteaptă „reforma” și nu face nimic. Iar prețurile cresc…