În ultima lună, mai multe instituții importante au fost ținta unor numeroase alerte cu bombă, care ulterior s-au dovedit a fi false. Majoritatea mesajelor care comunicau autorităților despre faptul că o instituție ar fi fost minată sunt transmise prin intermediul adreselor electronice. Ce urmăresc autorii acestor alerte false? Cine-i dirijează? Care este scopul? Ce urmează?

Victor Catan, ex-ministru de Interne (1998-1999, 2009-2011)

Alertele false sunt un răspuns la incompetența organelor de drept ale R. Moldova, care nu pot să identifice făptuitorii. Aeroportul din R. Moldova este în mâinile unor privați, care fac parte din grupări criminale organizate și clar lucru că aici ei domină, sunt încurajați și zilnic periclitează nu numai organele de drept, dar și întreaga societate. Interesul persoanelor care stau în spatele alertelor false cu bombă din ultima perioadă sunt dictate, în primul rând, de războiul din Ucraina, de agresiunea armată a Federației Ruse și de interesele grupărilor criminale care activează cu succes în R. Moldova, din anul 2014 și până în prezent, care nu sunt trase la răspundere penală.

Vitalie Marinuța, ex-ministru al Apărării (2009 – 2014)

Este cam aceeași situație pe care am avut-o în Tiraspol, fiind o măsură de presiune asupra Guvernului R. Moldova și de tensionare a situației de la noi de acasă. Din punctul meu de vedere, în spatele alertelor cu bombă recente stă Federația Rusă și oamenii lor de la Chișinău, care încearcă să pună cât mai multă presiune pe guvernare, dar și pentru a o discredita. Luând în considerație intensitatea alertelor, conducerea face față acestei presiuni, cel puțin deocamdată. Cred că ar trebui înăsprită legislația și controlul IP-urilor, iar Serviciul de Informație și Securitate (SIS) trebuie să fie mai vigilent asupra evenimentelor în cauză și sigur, dacă este depistată persoana care este implicată, să încerce să găsească persoanele care sunt adevărații comanditari ai acestor alerte false cu bombă. Cred că aceste lucruri deja se întâmplă, dar ele trebuie realizate mai profesionist și riguros.

Alexandru Flenchea, ex-vicepremier pentru reintegrare (2019-2020)

În mod evident, alertele recente cu bombă reprezintă o acțiune planificată de destabilizare a situației din R. Moldova. Un scop colateral este testarea capacității de răspuns a serviciilor de stat a țării. Cine stă în spatele acestor alerte cu bombă, este greu de spus cu certitudine, urmează ca autoritățile și organele de anchetă să ne comunice. Până la situația de astăzi, am mai avut alerte cu bombă false în istoria R. Moldova, însă nu ca acțiuni planificate cu sute de alerte false. Anterior, de fiecare dată, poliția în decurs la câteva zile identifica făptașul și prezenta publicului rezultatele anchetei. Nu consider că presupunerile despre cine stă în spatele alertelor sunt un lucru foarte eficient. Totuși, nu putem neglija contextul regional al războiului din Ucraina în care noi trăim deja aproape de jumătate de an. În Transnistria, în ajunul războiului au fost și acolo câteva alerte false, după începutul războiului urmând încă un val. De aceste precedente trebuie să ținem cont.

Publicitate