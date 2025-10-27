Șoferii pot vedea online încălcările surprinse de camerele de supraveghere. 10% cashback la achitarea amenzilor

Șoferii își pot verifica în MCabinet abaterile din trafic surprinse de camerele de supraveghere video. Noul serviciu oferă acces la rapoartele foto și detalii despre data, locul și vehiculul implicat în contravenție. Amenzile pot fi achitate online prin aplicația EVO, cu un cashback de 10% pentru plățile efectuate la timp și cu Mastercard. Anunțul a fost făcut de Poliție luni, 27 octombrie.

Începând de astăzi, 27 octombrie, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet încălcările din trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” în mcabinet.gov.md.

„Funcționalul le permite conducătorilor auto să vizualizeze abaterile înregistrate de camerele de supraveghere din traficul rutier, care includ informații detaliate despre data, locul și vehiculul implicat, precum și fotografia. Prin accesul la date, șoferii pot înțelege mai bine circumstanțele în care a fost comisă încălcarea, pot analiza propriul comportament în trafic și pot evita abaterile în viitor, contribuind astfel la sporirea responsabilității și disciplinei rutiere”, spun polițiștii.

Noul serviciu a fost dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI și Agenția de Guvernare Electronică.

„În cazul în care este emis un proces-verbal contravențional, șoferii pot achita amenda prin aplicația EVO, utilizând un card Mastercard pentru a beneficia de 10% cashback, cu condiția că plata va fi efectuată în termen legal”, punctează autoritățile.

Implementarea serviciului are loc în concordanță cu obiectivele stabilite în Strategia de Transformare Digitală 2023-2030 și politicile de digitalizare promovate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), care își propune să avanseze procesul de transformare digitală și să faciliteze ccesul cetățenilor la date și servicii publice în format online.