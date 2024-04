Șeful postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău și-a depus demisia

Alexandr Vakre, șeful postului vamal din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău, și-a depus cererea de demisie. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Serviciului Vamal, Tatiana Șompol.

„(…) La moment, cererea se examinează conform prevederilor legale în vigoare”, a precizat Tatiana Șompol pentru ZdG.

Alexandr Vakre, șeful postului Vamal din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău (AIC), unde au avut loc percheziții ale ofițerilor Centrului Național Anticorupție (CNA) la 1 aprilie, indică venituri de milioane de lei în declarația de avere și interese personale pentru anul 2023. Majoritatea surselor financiare au fost obținute de soția funcționarului.

În declarația de avere pentru anul 2023, șeful postului Serviciului Vamal de la AIC indică un salariu anual de 293 mii de lei, aproximativ 24 de mii de lei pe lună. În același timp, soția sa, Cristina Vakre, angajată în compania privată „Telecomservice” de mai mulți ani, declară un salariu anual de peste 8,4 milioane de lei. Totodată, Cristina Vakre deține cote în două companii germane, ceea ce generează un venit suplimentar de 20,5 mii de euro.

Diana Cazacu, fiica deputatei Victoria Cazacu, exclusă din PAS după ce fiica sa a ajuns vizată într-un dosar de corupție, a susținut un briefing de presă marți, 9 aprilie, cu tema „Atac la adresa familiei, interese ascunse, jocuri politice și adevărul despre dosarul fabricat”.

„După perchezițiile de acum o săptămână, eu am statut de bănuit, pentru că nu există suficiente probe pentru a-mi înainta calitatea de învinuit. (…) Acum explic de ce, în opinia mea, am fost atrasă în acest scandal cu dosarul penal. La începutul toamnei anului trecut, directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan, a discutat ca potențiala candidatură a mea în calitate de șef al postului vamal de la Aeroport. În scurt timp, actualul șef de post a început să le spună colegilor că eu aș pretinde la funcția lui. Atunci am simțit o schimbare de atitudine față de mine din partea șefului de post și deja intuiam că mi se pot organiza diferite surprize neplăcute”, a acuzat Diana Cazacu în timpul discursului pe care l-a citit de pe o foaie.

Ziarul de Gardă a încercat atunci să-l contacteze pe șeful postului vamal de la Aeroport, vizat în declarațiile Dianei Cazacu, însă reprezentanții SV nu ne-au făcut legătura cu acesta. Ne-au oferit însă o reacție în scris, care, potrivit lor, ar fi fost coordonată cu Alexandr Vakre, șeful postului vamal de la Aeroport.

„Serviciul Vamal nu comentează declarațiile făcute în spațiul public pe cazul dat, în contextul în care, la această etapă, se desfășoară acțiuni de urmărire penală, urmând ca organele de resort să se expună după finalizarea urmăririi penale”, se arată în mesajul SV