DOC Case, apartamente și venituri „de milioane” din off-shore? Averea lui Alexandr Vakre, șeful postului Serviciului Vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, acolo unde au avut loc percheziții la 1 aprilie

Inspectoarea vamală Diana Cazacu, vizată într-un dosar de corupție, acuză că a fost „atrasă în acest scandal cu dosarul penal” după ce ar fi început discuțiile privind numirea sa la funcția deținută de Alexandr Vakre. ZdG a constatat că Vakre, care este șef al postului vamal din AIC, conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2023, are venituri de milioane, dar și o datorie de 450 de mii de euro. Banii au fost împrumutați de la o companie off-shore.

Soția lui Vakre raportează venituri de milioane și datorii la o companie off-shore

Alexandr și Cristina Vakre. Sursa foto: Facebook/ Cristina Vakre

În declarația de avere pentru anul 2023, șeful postului Serviciului Vamal de la AIC indică un salariu anual de 293 mii de lei, aproximativ 24 de mii de lei pe lună. În același timp, soția sa, Cristina Vakre, angajată în compania privată „Telecomservice” de mai mulți ani, declară un salariu anual de peste 8,4 milioane de lei. Totodată, Cristina Vakre deține cote în două companii germane, ceea ce generează un venit suplimentar de 20,5 mii de euro.

Funcționarul a indicat că în 2016, Cristina Vakre a împrumutat 450 de mii de euro, fără dobândă, de la „Avela Management” LTD, bani pe care trebuie să-i restituie până în 2030.

În 2017, Ziarul de Gardă a scris despre șeful unor companii din R. Moldova, reținut de CNA pentru că ar fi achitat salarii necontabilizate, cu bani din off-shore – Serghei Suruceanu. Acesta ar fi gestionat companiile „Aviaport” (Cristina Vakre a lucrat în cadrul companiei în perioada 2017-2018), „Telecomservice” (compania la care lucrează până în prezent soția șefului postului vamal) și „T.P.S. Consult”. Atunci, ZdG a aflat că firma offshore este „Avela Management”, iar Suruceanu era beneficiarul ei efectiv. CNA ne-a informat recent că această cauză penală a fost clasată de către procurori.

Averea familiei Vakre

În 2023, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a virat în contul familiei Vakre circa 89 de mii de cei – indemnizație pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani.

În anul 2022, familia Vakre a procurat două terenuri. Primul, cu o suprafață de 0,048 ha, pe care este și o casă de 139 de metri pătrați, a fost cumpărat cu 200 de mii de euro. Al doilea teren (0,1138 ha) pe care sunt amplasate două construcții, este estimat de proprietari la 165 de mii de euro. De asemenea, din 2011, Alexandr Vakre deține un teren de 6 ha estimat la 70 de mii de lei. Familia a procurat și în 2015 un teren (0,0678 ha) pentru care a achitat 473 de mii de lei.

Potrivit declarației de avere, semnată de Alexandr Vakre, familia sa deține două case de locuit, 3 apartamente și un garaj:

2012 : Prin donație, familia obține 1/5 dintr-un apartament de 96,3 metri pătrați (115 mii de lei);

: Prin donație, familia obține 1/5 dintr-un apartament de 96,3 metri pătrați (115 mii de lei); 2016 : Familia Vakre cumpără un apartament de 80 de metri pătrați și un garaj de 17 metri pătrați (ambele proprietăți au costat în circa 590 de mii de lei);

: Familia Vakre cumpără un apartament de 80 de metri pătrați și un garaj de 17 metri pătrați (ambele proprietăți au costat în circa 590 de mii de lei); 2017 : Vakre deține 2/5 într-un apartament de 96,3 metri pătrați (231 de mii de lei);

: Vakre deține 2/5 într-un apartament de 96,3 metri pătrați (231 de mii de lei); 2021: Familia începe construcția unei case a cărei suprafață nu este indicată în actul de avere, dar pe care o estimează la 987 de mii de lei.

În actul de avere, Alexandr Vakre indică două automobile. Totuși, șeful postului Serviciului Vamal de la AIC punctează că titularii bunurilor sunt rude, iar valoarea mașinilor (Lexus RX 200 T și Nissan Maxima) nu este raportată.

Vakre, speriat că fiica deputatei ar putea să-i ia fotoliul?

Diana Cazacu, fiica deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Victoria Cazacu, exclusă din formațiunea politică după ce fiica sa a ajuns vizată într-un dosar de corupție, a susținut un briefing de presă marți, 9 aprilie, cu tema „Atac la adresa familiei, interese ascunse, jocuri politice și adevărul despre dosarul fabricat”.

„După perchezițiile de acum o săptămână, eu am statut de bănuit, pentru că nu există suficiente probe pentru a-mi înainta calitatea de învinuit. (…) Acum explic de ce, în opinia mea, am fost atrasă în acest scandal cu dosarul penal. La începutul toamnei anului trecut, directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan, a discutat ca potențiala candidatură a mea în calitate de șef al postului vamal de la Aeroport. În scurt timp, actualul șef de post a început să le spună colegilor că eu aș pretinde la funcția lui. Atunci am simțit o schimbare de atitudine față de mine din partea șefului de post și deja intuiam că mi se pot organiza diferite surprize neplăcute”, a acuzat Diana Cazacu în timpul discursului pe care l-a citit de pe o foaie.

Ziarul de Gardă a încercat să-l contacteze pe șeful postului vamal de la Aeroport, vizat în declarațiile Dianei Cazacu, însă reprezentanții SV nu ne-au făcut legătura cu acesta. Ne-au oferit însă o reacție în scris, care, potrivit lor, ar fi fost coordonată cu Alexandr Vakre, șeful postului vamal de la Aeroport.

„Serviciul Vamal nu comentează declarațiile făcute în spațiul public pe cazul dat, în contextul în care, la această etapă, se desfășoară acțiuni de urmărire penală, urmând ca organele de resort să se expună după finalizarea urmăririi penale”, se arată în mesajul SV.