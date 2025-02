Scriitorul Vladimir Beșleagă s-a stins din viață

Scriitorul și fostul deputat în Parlamentul R. Moldova între 1990 și 1994, Vladimir Beșleagă, s-a stins din viață marți, 25 februarie, la vârsta de 93 de ani.

Anunțul a fost făcut de Muzeul Național al Literaturii Române.

„Vă anunțăm cu tristețe că azi, 25 februarie 2025, la ora 16:00, a trecut la Domnul scriitorul Vladimir Beșleagă. Dumnezeu să-l ierte! Lumină lină, maestre Vladimir Beșleagă! Condoleanțe familiei”, au transmis reprezentanții Muzeului Național al Literaturii Române.

S-a născut în satul Mălăiești, Grigoriopol, într-o familie cu bunei deportați în Siberia și cu părinți condamnați de autoritățile comuniste. Romanele despre familia şi satul său au fost nepublicate şi prigonite până după independență.

ZdG a discutat cu scriitorul în una din zilele ce marcau trecerea spre 2024:

„Pandemia mi-a tăiat vederea. Eu nu mai văd, nu mai pot citi deloc. Nu mai aud. Trăiesc doar cu amintirile”, a spus parcă resemnat, cu o voce calmă, liniștită.

„Vreți să mă întrebați cum de am ajuns la 93 de ani?” – încearcă jurnalistul din scriitor să deschidă discuția și răspunde: „Bunelul Andrei a murit la doar 53 de ani, în Siberia, mama s-a prăpădit de cancer, la 52 de ani, feciorul meu și-a luat zborul din această lume la doar 23 de ani. Eu, se vede, trăiesc anii netrăiți de ei.” Întrebat ce crede despre moarte, zâmbește și amintește versul unui fost consătean de-al său, Iftodi Chioru. „Sunt doar patru rânduri, toate cu rimă: Se scurtează pasu’/Îţi slăbeşte glasu’/Se subţie nasu’/Se apropie …ceasu’. Ce frumos!” – spune Beșleagă.

Are 93 de ani, dar spune că deocamdată nu a scris și nu a realizat tot ce și-ar fi propus pentru această viață. Născut în stânga Nistrului, poartă în suflet toate suferințele neamului său legate de foamete, deportări, războaie. A scris despre aceste suferințe în volumele sale de carte, dar rănile oricum îi rămân deschise în suflet. Acum, la început de 2024, sunt câteva subiecte la care ar reveni oricând dacă i-ar permite vederea: războiul din Ucraina, viața omului și moartea, pe ultima considerând-o a fi cel mai incitant subiect pentru un scriitor.

Pentru un scriitor de talia lui Vladimir Beșleagă, o viață fără lectură pare parcă lipsită de sens. Când a ieșit din pandemie cu vederea întunecată și cu auzul trunchiat, a crezut că urmează zile imposibile pentru el, dar a vrut să termine lectura unei cărți la jumătatea căreia ajunsese atunci când a pierdut vederea. „Somnul, visele, moartea – este o sinteză amplă, rezultată în urma unei întâlniri a unui grup de psihologi occidentali ajuns în India pentru a discuta cu specialiști în filosofie orientală aceste trei momente ale existenței umane: somnul, visele și moartea. Am ajuns la jumătatea acestei cărți și gata, mi s-a tăiat vederea și nu am mai putut să o citesc. Recent, am obținut un dispozitiv special și încerc să continui lecturile”, povestește Vladimir Beșleagă, arătând la o lanternă de culoare roșie, pe care o poartă cu sine peste tot și care l-ar ajuta să descifreze cuvintele în caz de nevoie.