Reprezentanta R. Moldova la Eurovision Song Contest 2024 va urca astăzi pe scena de la Malmö

Prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2024 va avea loc marți, 7 mai. În această seară, la Malmö, Suedia, sub numărul 11, va urca pe scenă reprezentanta R. Moldova, Natalia Barbu, cu piesa – In The Middle. Evenimentul va începe la ora 22:00.

„Haideți să încurajăm și să susținem reprezentanta țării noastre la Eurovision prin votul nostru! Cetățenii moldoveni din țările participante în prima semifinală, precum și cei din Marea Britanie, Suedia și Germania – țări care au drept de vot în această etapă – pot vota prin SMS și aplicațiile oficiale Eurovision”, afirmă reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) într-un comunicat.

A doua semifinală se va desfășura pe 9 mai, iar finala va avea loc pe 11 mai. Competiția se va desfășura în Suedia, după ce anul trecut interpreta Loreen a luat premiul cel mare cu piesa „Tattoo”. Atunci, R. Moldova a fost reprezentată de Pasha Parfeni, care s-a clasat pe locul 18 cu melodia „Soarele și Luna”.

Pe 17 februarie 2024 a avut loc finala națională a concursului muzical Eurovision Song Contest. Unsprezece participanți au luptat pentru șansa de a reprezenta R. Moldova la Malmö. Piesa „In the middle” a interpretei Natalia Barbu a fost aleasă câștigătoare.