Elevii din Chișinău vor avea zi scurtă pe 27 martie. Ceban îi mobilizează pentru curățenie în curțile școlilor. Revenco: „Este revoltător”

Elevii din municipiul Chișinău vor participa doar la primele patru lecții vineri, 27 martie. Propunerea de scurtare a programului școlar a venit din partea primarului Ion Ceban luni, 23 martie, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău. În schimb, elevii vor fi implicați în „activități de menținere a curățeniei și amenajare a spațiului” din curțile instituțiilor de învățământ.

Contactată de ZdG, Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, avertizează că asemenea inițiative sunt de fapt „imixtiune în procesul educațional”. „Copiii pot face curățenie în ograda școlii, dar nu în timpul orelor”, a spus aceasta.

Potrivit primarului Ceban, profesorii vor ieși împreună cu elevii în curțile instituțiilor de învățământ pentru „acțiuni de salubrizare și amenajare a spațiului”. Edilul a subliniat că inițiativa urmărește să încurajeze „socializarea, responsabilitatea și educația ecologică” și promite că elevii nu vor fi puși la „munci grele”.

„Vineri, 27 martie, împreună cu elevii, să ieșim în curtea instituției, în jurul curții instituției, după lecția a 4-a, pentru a face lecții educative de a păstra curățenia și de a contribui la amenajarea curții. În acest context, pentru elevi va fi un program redus pentru ziua de vineri. Asemenea activități, noi toți avem amintirile noastre, cum, împreună cu profesorii, ieșeam la curățenie în curte. Și vreau să anticipez, în acest context, unele critici: noi nu punem copii să facă munci complicate, dar, pentru a petrece timpul, pentru a socializa, pentru a interacționa și pentru a avea această comunicare în spiritul civic și al educației ecologice, credem că acest lucru va fi binevenit”, a declarat Ceban.

Direcției Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău i-a revenit obligația de a anunța directorii din instituțiile de învățământ despre propunerea primarului Ion Ceban.

Directoarea Asociației „Părinți Solidari”, Ala Revenco, a declarat că activitățile extrașcolare, „inclusiv «subotnicele»”, ar trebui desfășurate în afara orelor dedicate procesului educațional.