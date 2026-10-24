R. Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Ceasurile se vor da cu o oră înapoi

R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. Astfel, în acest weekend, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni 03:00. Prin urmare, ultima duminică din octombrie va avea 25 de ore.

Ce înseamnă trecerea la ora de iarnă

Ora de iarnă înseamnă revenirea la timpul standard, prin mutarea ceasurilor cu o oră înapoi. Este opusul orei de vară, când ceasurile sunt date înainte. Scopul acestei schimbări este să adaptăm activitățile zilnice la lumina naturală, care iarna este mai redusă. Astfel, diminețile devin mai luminoase, chiar dacă serile se întunecă mai devreme.

În R. Moldova, trecerea la ora de iarnă are loc în fiecare an în ultima duminică din octombrie. Atunci, la ora 4:00 dimineața, ceasurile se dau înapoi la ora 3:00. Practic, câștigăm o oră de somn în noaptea respectivă. Această modificare este aplicată de toate statele Uniunii Europene și are rolul de a uniformiza programul de lucru și de transport.

Cum afectează ora de iarnă rutina zilnică și somnul

Chiar dacă la prima vedere trecerea la ora de iarnă pare un câștig, deoarece obținem o oră în plus de somn, organismul nu se adaptează atât de simplu. În primele zile, unele persoane pot avea insomnii, treziri frecvente sau un somn neodihnitor. Potrivit Harvard.edu.com. adaptarea organismului poate dura până la o săptămână.

Trecerea la ora de iarnă nu influențează doar somnul, ci și sănătatea fizică și mentală. Există studii care arată o creștere a riscului de infarct și accidente rutiere în primele zile după schimbare, din cauza oboselii și a lipsei de adaptare. Totodată, tulburările de dispoziție, anxietatea și episoadele de depresie pot fi accentuate la persoanele vulnerabile, făcând perioada de tranziție mai dificilă.

Sfaturi pentru a te adapta mai ușor la ora de iarnă

Pentru a trece mai ușor la ora de iarnă, unul dintre cele mai importante lucruri este să îți ajustezi treptat programul de somn. Specialiștii recomandă ca, începând cu câteva zile înainte, să aduci ora de culcare și trezire cu câte 10–15 minute mai devreme.

În acest fel, corpul nu va resimți schimbarea ca pe un șoc brusc și îți va fi mai simplu să te obișnuiești cu noul ritm. În plus, o rutină constantă de somn și trezire, păstrată inclusiv în weekend, susține echilibrul organismului și menține ritmurile circadiene stabile, conform Nypost.com.

Și lumina naturală are un rol în această adaptare. O plimbare dimineața, imediat după trezire, sau simpla expunere la soare prin fereastră ajută la reglarea ceasului intern. Dacă diminețile sunt întunecate, poți apela la o lampă cu spectru complet ori la un “sunrise alarm clock”, care imită treptat răsăritul. Astfel, organismul primește semnalele de care are nevoie pentru a-și regla somnul și energia de peste zi.

Pe lângă program și lumină, este foarte important să îți creezi un mediu de somn sănătos. Dormitorul trebuie să fie întunecat, răcoros și liniștit, iar ecranele cu lumină albastră ar trebui evitate înainte de culcare.