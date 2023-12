R. Moldova și Ucraina au semnat protocoalele privind organizarea punctelor comune de control la trecerea frontierei, anunță prim-ministrul

Reprezentanții R. Moldova și Ucrainei au semnat joi, 21 decembrie, protocoalele privind organizarea punctelor comune de control la trecerea frontierei moldo-ucrainene. Despre semnarea documentelor a anunțat prim-ministrul Dorin Recean, care a avut o videoconferință comună cu omologul său de la Kiev, Denîs Șmîhal.

Ucraina și R. Moldova continuă să pună în aplicare acordurile privind controalele comune la punctele de trecere a frontierei, a transmis și prim-ministrul Denîs Șmîhal.

