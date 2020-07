„Prosperitatea poate fi viabilă numai dacă se dezvoltă întreaga țară”. A fost lansată campania de informare „UE pentru Moldova Rurală”

În ultimii ani, în localitățile rurale din R. Moldova dar și în orășelele mici s-au dezvoltat mai multe proiecte finanțate din fondurile Uniunii Europene (UE): s-au deschis afaceri, s-au amenajat spații publice, s-au renovat instituții de învățământ, s-au construit sisteme de iluminat public și de canalizare. Aceste acțiuni continuă și sunt îndreptate spre crearea condițiilor bune de trai pentru locuitorii acestor localități.

Împreună cu grupurile de acțiune locală (GAL) au fost identificate problemele pe care le au localitățile și care sunt domeniile care necesită investiții. Proiectele finanțate de UE, dar și de statele membre, au menirea să reducă migrația și să creeze un mediu benefic pentru trai și dezvoltare în fiecare localitate din R. Moldova. În acest context, a fost lansată campania de informare „UE pentru Moldova Rurală”, prin care oamenii vor fi informați despre ceea ce face UE pentru a contribui la dezvoltarea localităților. Această campanie are ca scop să informeze oamenii despre oportunitățile existente și să-i încurajeze ca să promoveze inițiativele de dezvoltare din comunitățile lor.

Ambasadorul UE a precizat că cetățenii R. Moldova trebuie să beneficieze în localitățile lor de locuri de muncă bine plătite, de infrastructură și de servicii moderne, dar și de un mediu natural protejat, iar asistența oferită de UE are scopul ca să creeze condiții de trai pentru ca oamenii să se simtă bine acolo unde trăiesc.

Pentru a contribui la dezvoltarea localităților rurale din R. Moldova, UE finanțează în prezent patru proiecte pilot: proiectul DevRAM, care vizează creșterea competitivității în sectorul agroalimentar, proiectul-suport pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale pus în aplicare de către ODIMM, Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova implementat de GIZ Moldova și abordarea LEADER pentru dezvoltare rurală în R. Moldova.

Totalul finanțărilor acestor proiecte este în mărime de 13,2 mln de euro. Recent, a fost aprobat programul „EU for Moldova – Regiuni cheie” care are ca scop facilitarea creșterii socio-economice locale și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din municipiile Ungheni, Cahul și localitățile învecinate. Acesta va fi finanțat cu 16 mln de Euro.

Guvernul recunoaște că lipsa mijloacelor financiare și a resurselor umane stopează dezvoltarea localităților rurale. 85% din investițiile efectuate de Guvern se orientează spre dezvoltarea localităților rurale, iar cu suportul UE au fost dezvoltate mai multe proiecte de construcție a apeductului și canalizării dar și proiecte de eficiență energetică.

În orașul Cantemir, din fondurile UE s-au renovat instituțiile de învățământ și s-a construit sistemul de iluminat public. La momentul actual se construiește sistemul de canalizare al localității și o stație de epurare.

Întreprinzătorii din localitățile rurale au fost susținuți să înceapă și să-și dezvolte afacerile. La Bardar din raionul Ialoveni a fost modernizată o brutărie care ulterior și-a mărit capacitățile de producere și care caută deja oportunități pentru a-și exporta produsele în afara R. Moldova. În satul Olișcani din raionul Șoldănești cu suportul UE un producător cultivă cereale ecologice, nuci și prune dar și testează o modalitate de cultivare a soiei nemodificate genetic.

sursa video: UE pentru Moldova Rurală

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova susține și reprezintă interesele GAL-urilor. Ea este sprijinită de „Solidarity Fund PL” în R. Moldova, care este reprezentanța Solidarity Fund PL, o fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Rețeaua LEADER contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din R. Moldova, prin stabilirea parteneriatelor la nivel local, național cât și internațional.

În realizarea acestor proiecte o importanță majoră o au grupurile de acțiune locală (GAL-urile). Acestea, la rândul lor sunt compuse din organizaţiile, instituţiile și liderii locali, reprezentanții sectorului public, antreprenorial și civic dintr-o localitate, care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală.

Ana Cerneva, directoarea executivă al rețelei LEADER spune că GAL-urile se formează în timp și se bazează pe încrederea oamenilor unii în alții. Atunci când acestea se consolidează, grupurile decid ce acțiuni trebuie să facă în localitate, pentru a schimba viața oamenilor în bine.

„Noi am observat că este o tendință ca și orașele sub 10 mii de locuitori să adere la GAL-uri”, a precizat Ana Cerneva.

GAL „Valea Cuboltei” din raionul Drochia, pe parcursul anului 2019, a implementat nouă proiecte de dezvoltare locală. Din spusele Nataliei Rotari, managera GAL-ului, patru dintre acestea au fost orientate spre dezvoltarea și susținerea economică, trei au avut ca scop amenajarea spațiilor publice, iar două au avut menirea să susțină sectorul cultural. Pe parcursul anului 2020, GAL-ul implementează alte proiecte menite să dezvolte parteneriatul intersectorial cu Administrația Publică Locală.

În satul Etulia din raionul Vulcănești, GAL-ul „Cișmeaua Sudului” a implementat proiectul destinat amenajării zonei de odihnă de pe malul lacului Cahul.

Membrii GAL-ului „Serpentina Nistrului” din Anenii Noi, în 2019, cu ajutorul UE și-au dezvoltat afacerea de producere a mobilei. Aliona Plămădeală spune că împreună cu soțul erau pe cale de a pleca din R. Moldova, însă, fiind susținuți și îndrumați de rețeaua LEADER au reușit să pună pe roate o mică afacere. Acum familia ei produce scrânciobe, hamace, mobilier din lemn și metal forjat.

„Atât de aproape a venit proiectul LEADER de noi, încât noi am contribuit doar cu efortul și cu munca pe care am depus-o. Am avut parte nu doar de suport financiar, dar și de informare și de suport motivațional”, a spus Aliona Plămădeală.