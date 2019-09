„Prometeu-Protalent”: Apel către societatea civilă, către Parlament, Guvern și Președinție

La 11 septembrie 2019, în cadrul Adunării Generale a colectivului de angajați și a cadrelor didactice ale Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent”, instituție înregistrată în această vară de Aurelian Silvestru, fondatorul și directorul Liceului „Prometeu-Prim”, demis la 3 iulie de către ceilalți doi co-fondatori, dar care a contestat în instanță decizia, a fost adoptat un Apel către societatea civilă și către instituțiile de stat abilitate să ia măsuri de urgență și să protejeze copiii și cadrele didactice de presiunile și abuzurile care ar fi exercitate de Ștefan Cioclea și Roman Nicu, co-fondatorii Liceului „Prometeu-Prim”.

În Apelul adresat Parlamentului, Președinției și Guvernului se arată că cei doi co-fondatori ar fi creat „o atmosferă stresantă, ce poate periclita grav procesul educațional”. Contactat de ZdG, Constantin Mariniuc, directorul adjunct al Liceului „Prometeu-Protalent”, a relatat că Roman Nicu, care ar asigura interimatul funcției de director al instutuției, periclitează procesul de învățământ prin crearea unor impedimente.

„Aurelian Silvestru și doamna Larisa Silvestru au restricție de a intra pe teritoriul școlii, unde sunt elevii și, respectiv, comunicarea cu noi este foarte dificilă. Mai apoi, instalarea unui post de pază, închiderea unei clădiri – lucruri care dânșii spun că parcă sunt în limita legii, dar pe noi ne afectează aceste acțiuni. Din acest considerent, am luat decizia de a face Apel instituțiilor statului, ca să ne permită să ne facem datoria fără a fi supuși presiunilor de acest fel”, a declarat Constantin Marinciuc.

Apelul colectivului de angajați și a cadrelor didactice ale instituției către Parlament, Președinție și Guvern.

Ar fi demis cinci persoane prin ordinul directorului interimar

Totodată, directorul adjunct al liceului a relatat că Roman Nicu, excercitându-și funcția de director interimar, potrivit deciziei fondatorilor, ar fi demis cinci angajați ai instituției și ar fi încercat să le îngrădească accesul în liceu. Ulterior, în funcția de vicedirector, ar fi fost numită Daniela Șterbet, profesoară de chimie la „Prometeu-Prim”.

„Cinci persoane eram nominalizate în ordinul directorului interimar Roman Nicu. A scris eliberare în baza cererilor depuse, cum a făcut selecția, îmi vine greu să răspund. Am fost anunțați de oamenii de la pază că, a doua zi, după ce am fost demiși, nu vom avea acces în încăpere, dar când am venit a doua zi, ne-au zis că avem interdicție. Până la urmă, ne-au permis. Noi am intrat și a venit domnul Nicu, insistând să dăm toată documentația de care am fost responsabili”, a spus directorul adjunct al Licelului „Prometeu-Protalent”, Constantin Marinciuc.

La 12 septembrie, dat fiind faptul că printre persoanele demise se răgăsește și Zinaida Vîrlan, directoare adjunctă, profesoară de franceză, în locul acesteia ar fi fost adusă o altă profesoară de franceză.

„Dimineața, doamna Zinaida Vîrlan, directoare adjunctă și profesoare de franceză, s-a trezit cu o altă profesoară pe care el (Roman Nicu) au anunțat-o să vină la liceu ca s-o înlocuiască. Lucrul acesta nu s-a produs, pentru că doamna nu știa despre situația noastră. A refuzat să ia orele, înțelegând că sunt orele doamnei Vîrlan”, ne-a povestit Mariniuc.

„La moment, toate actele sunt stocate la ei”

Tot ieri, 12 septembrie, potrivit lui Constantin Mariniuc, Roman Nicu ar fi luat hard-disk-ul calculatorului, pe care sunt stocate toate actele instutuției și nu l-ar fi adus înapoi, după cum ar fi promis.

„Au scos informația din calculatorul doamnei secretară, au scos hard discul și l-au luat cu ei, să facă copii, adică nu au anunțat, dar au intrat și l-au luat. La moment, toate actele sunt stocate la ei. Acolo este toată informația liceului, activitatea, acolo sunt ordine, contractele elevilor, ale cadrelor didactice, demersuri. Sunt numeroase date cu caracter personal. O mulțime de lucruri, tot ce ține de secretariat într-o școală”, a povestit acesta.

Contactați de ZdG pe parcursul zilei de 13 septembrie atât Roman Nicu, cât și Ștefan Cioclea, Daniela Șterbet au spus că sunt în ședință. La ora 15:52, Roman Nicu a răspuns la apel și a menționat că încă nu s-a încheiat ședința și că ar putea răspunde la întrebările ZdG după ora 18:00 sau luni, 16 septembrie. Revenim cu detalii.

Conflictul fondatorilor liceului „Prometeu-Prim” a început după ce la 3 iulie Aurelian Silvestru a fost demis din funcție de către partenerii săi, Ștefan Cioclea și Roman Nicu, pe motiv că ar fi depășit limita de vârstă prevăzută de Codului Educației. La 23 iulie, Aurelian Silvestru, a acționat în judecată Centrul Experimental „Prometeu” în persoana administratorului Ștefan Cioclea, pentru rechemare ilegală din concediul anual și pentru demitere ilegală din funcție. Prima ședință de judecată a avut loc la 14 august și a fost amânată pentru ziua de 17 octombrie.