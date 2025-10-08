Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030 a fost aprobat de Guvern. Acesta vizează șase domenii prioritare de intervenție

Guvernul a aprobat miercuri, 8 octombrie, programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030, care ar spori gradul de siguranță al cetățenilor, iar autoritățile vor acționa mai eficient, transmite printr-un comunicat Guvernul R. Moldova.

Documentul urmărește reducerea criminalității și consolidarea protecției cetățenilor prin măsuri de prevenire, cooperare între instituții și modernizarea instrumentelor de intervenție, scrie Guvernul.

Mai exact, potrivit comunicatului, programul vizează șase domenii prioritare de intervenție: criminalitatea informatică, criminalitatea organizată, infracțiunile privind viața sexuală și cele contra patrimoniului, infracțiunile care atentează la viața și sănătatea persoanei, precum și criminalitatea economică și financiară.

Guvernul mai adaugă că vor fi consolidate mecanismele de protecție a copiilor și femeilor împotriva abuzului, iar cooperarea cu Uniunea Europeană va fi extinsă pentru combaterea criminalității transfrontaliere.