Proces penal după dispariția a 200 de buletine de vot din cadrul unei secții de votare din raionul Soroca: „Nu poate fi vorba de falsificare”. CEC a cerut demisia membrilor biroului electoral vizat

Seara de duminică, 1 noiembrie, a fost una lungă și tensionată pentru membrii secției de votare din localitatea Căinarii Vechi din Soroca, polițiștii din raion, dar și membrii Consiliul Electoral al circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29, constituit pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru funcția de președinte al R. Moldova din 1 noiembrie 2020. Asta după ce, aproape de încheierea procesului de votare, funcționarii electorali ai secției de votare din Căinarii Vechi au descoperit, în cadrul numării buletinelor neîntrebuințate, că 200 de buletine de vot, care nu au fost folosite, au dispărut.

A urmat alerta la nivel local, raional și apoi central. Odată cu stop vot și secția de votare din Căinarii Vechi s-a închis, însă nimeni nu a plecat acasă până nu a dat explicații polițiștilor. Au urmat declarații și interogări, iar de atunci încă se caută, în continuare, cele 200 de buletine de vot care au dispărut.

Solicitați de către ZdG, responsabilii din cadrul Inspectoratului General de Poliție (IGP) ne-au comunicat că autoritățile au inițiat un proces penal în cadrul căruia este examinată „bănuiala rezonabilă privind sustragerea buletinelor de vot”. Între timp, vineri, 6 noiembrie, conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC), solicitată de ZdG, anunță că a cerut demisia și, respectiv, înlocuirea membrilor Biroului electoral din Căinarii Vechi, raionul Soroca.

200 de buletine de vot – dispărute din secția de votare din Căinarii Vechi: „S-au pierdut în timpul zilei”

În ajunul alegerilor prezidențiale, la secția de votare din localitatea Căinarii Vechi au fost aduse, în total, 1 432 de buletine de vot, toate sigilate.

Era aproape ora 21:00, duminică, 1 noiembrie, când membrii secției de votare din localitatea Căinarii Vechi, raionul Soroca, începeau procedura de numărarea a alegătorilor care au participat la vot și respectiv numărarea buletinelor de vot neîntrebuințate, moment în care, funcționarii electorali descoperă că lipsesc 200 de buletine nefolosite.

Număratoarea a fost făcută repetat, iar fapta s-a confirmat. Lipsesc 200 de buletine de vot care nu au fost folosite. Înainte de încheierea procesului de vot, membrii Biroului electoral au alertat autoritățile raionale și poliția.

Membra Biroului electoral al sectiei de votare Căinarii Vechi nr. 29/21, Liliana Vasilean, solicitată de ZdG, ne-a comunicat că, împreună cu ceilalți membri ai secției de votare, a descoperit lipsa celor 200 de buletine de vot abia spre finalul procesului de vot, adică aproape de închiderea secțiilor de votare.

„Până acum, la noi, niciodată, niciun buletin nu s-a pierdut, de data aceasta am avut încredere sută la sută în toți membri și iată ce s-a primit. Ele au fost aduse în seif, au fost închise, au fost polițiști. Noaptea ele au fost în seif, toate au fost puse acolo, polițiștii le-au păzit. Dimineață le-am luat, erau toate sigilate, adică ele s-au pierdut în timpul zilei, adică cineva dintre membrii Comisiei.

Buletinele așa și nu au fost găsite nici până acum, noi am scris explicații, am fost la Poliție, la CEC, peste tot. Așa și nu s-au găsit. Noi am fost 11 membri ai Comisie, erau observatori care erau acolo. La închiderea secției de votare, când am început a număra ca să anulăm buletinele rămase, care nu au fost utilizate, atunci s-a depistat că nu sunt. Ele când au fost primite de la Soroca, au fost numărate câte 100, puse câte 100. În total la secția din Căinarii Vechi au fost 1 432 de buletine. Dintre acestea au dispărut 200.

Când am numărat buletinele după listă, care au fost eliberate și folosite toate sunt. Acelea au fost luate curate, nefolosite.

Poliția din Soroca s-a autosesizat. Au fost trei polițiști aici noaptea, la închiderea secțiilor de votare. Am sunat și la Comisia Electorala de la Chișinău și aici la Soroca. Nu puteam închide secția de votare atunci până nu se lua o decizie. Toți au fost sunați, toți au fost puși la curent.

Acum așteptăm Hotărârea de la Comsia Electorală Centrală. Așteptăm să vedem ce o să fie”, ne-a comunicat Lilia Vasilean, membră a Biroul electoral din Căinarii Vechi.

CEC a cerut demisia membrilor Biroul electoral al sectiei de votare Căinarii Vechi nr. 29/21

Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil, solicitat de ZdG, ne-a comunicat că în urma situației create la Căinarii Vechi, raionul Soroca, au fost sesizate organele electorale raionale și autoritățile de drept și a fost solicitată și demisia tuturor membrilor Biroului Electoral al secției de votare Căinarii Vechi nr. 29/21.

„Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut demers ca urmare a acestei inacțiuni și lipsă de control ca să fie substituiți toți membrii Biroului electoral al secției de votare. Acest demers l-am adresat către partidele politice parlamentare, care pot delega membrii săi și față de organele publice locale, care la fel au această atribuție de formare a Biroului electoral a secției de votare. Observatorii au atribuții de a observa acțiunile Biroului sau Consiliului Electoral, după caz. Noi nu putem să penalizăm în modul respectiv observatorii din motiv că ei nu au făcut nicio fraudă. Nu avem în sensul dat plângeri pentru observatori. Am semnat azi dimneață demersul de înlocuire sau substituire a tuturor membrilor Biroului electoral de la Căinarii Vechi, Soroca”, menționează conducerea CEC.

IGP: „A fost pornit un proces penal. Nu poate fi vorba de fraudare”

Responsabilii din cadrul Poliției R. Moldova au declarat pentru ZdG că a fost inițiat un proces penal pentru bănuiala rezonabilă pe faptul sustragerii celor 200 de buletine de vot.

Atât conducerea Comisiei Electorale Centrale (CEC), cât și reprezentanții Inspectoratului General de Poliție (IGP) ne-au comunicat că nu poate fi vorba despre un act de falsificare, întrucât, potrivit Poliției, buletinele nu au apărut, drept întrebuințate, la nicio altă secție de votare, fiind date dispărute și la această oră.

Șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul Inspectoratului General de Poliție (IGP), Diana Fetco, ne-a comunicat că există bănuiala rezonabilă precum că buletinele de vot nu au fost scoase din sediul secției de votare, iar între timp autoritățile audiază toți membrii Biroului electoral și examinează toate imaginile de pe camerele de supraveghere instalate în jurul secției de votare din Căinarii Vechi pentru a descoperi noi piste.

„Inspectoratul General de Poliție s-a autosesizat. A fost pornit un proces penal. Există bănuiala rezonabilă că ele au fost sustrase. Deci, cazul este examinat în cadrul procesului penal prin prisma bănuielii rezonabile pe faptul sustragerii, pentru că acolo nu poate fi vorba în niciun caz de falsificare. Buletinele au dispărut, ele nu sunt. Dacă era vorba de falsificare ele dispăreau și erau votate pentru cineva și apoi erau puse la loc. Numărul era să coincidă, dar buletine nu sunt nici până la această oră. Deci, ele sunt dispărute.

Colegii noștri la moment examinează secvențele video de pe camerele de supraveghere din adiacentul secției, pentru că acolo sunt camere. Sunt audiați, în continuare, toți membrii Comisiei, președintele Comisiei. Există bănuiala că buletinele nu au fost scoase din sediu. Este investigată versiune de sustragere, este exclusă versiunea de falsificare. Membrii fac procese verbale la sfârșit. Ei le numără când le primesc, le numără când le predau, iar la predare nu se ajungeau 200 de buletine, dacă erau falsificate, ele aveau să fie. Buletinele nu au fost găsite în altă parte”, menționează Diana Fetco.

În total, în raionul Soroca, pentru scrutinul prezidențial, au fost deschise 74 de secții de votare. La urne s-au prezentat 33 844 de alegători. Cei mai mulți locuitori din raionul Soroca au votat pentru candidatul independent, susținut de PSRM, Igor Dodon, 14 345 la număr, acesta fiind urmat de candidata PAS, Maia Sandu, care a acumulat 8 092 de voturi.

Candidata PAS, Maia Sandu și candidatul independent, susținut public de către Partidul Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, se vor întâlni în turul II al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 15 noiembrie curent. În urma primului tur de scrutin care s-a desfășurat duminică, 1 noiembrie, Maia Sandu a acumulat 36,16% din voturi, iar Igor Dodon – 32,61%.