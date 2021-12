Dumitru Godorog, cetățeanul care a fost surprins de mai multe ori, în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de către Oficiul Avocatului Poporului, alături de Avocata Poporului Natalia Moloșag, a vorbit pentru prima dată în public.

Într-un live făcut joi pe Facebook, Godorog a confirmat că a fost angajat în calitate de personal auxiliar în cadrul oficiului Avocatului Poporului, declarând că într-adevăr a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017, însă susține că și-a ispășit deja pedeapsa și are cazierul judiciar curat, iar Avocata Poporului Natalia Moloșag, care l-a și apărat în instanță, i-a oferit șansa de a se reintegra în societate.

În context, Godorog crede că angajarea sa în calitate de asistent al Avocatei Poporului nu știrbește imaginea instituției, iar demisia Nataliei Moloșag din această funcție este o „greșeală”.

Dumitru Godorog susține că în anul 2017 a fost condamnat pentru proxenetism la 4 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de probațiune de 3 ani, menționând că infracțiunea pe care a comis-o nu are nicio legătură cu proxenetismul. El spune că a fost condamnat pentru „videochat online”.

„Da, am fost condamnat. Am ispășit pedeapsa. Timp de trei ani nu am încălcat legea în niciun fel. Presa scrie proxenet – cândva poate am greșit cu ceva, dar niciodată nu am fost proxenet. Nu am practicat această meserie. Da, a fost videochat online și atât. Asta nu înseamnă proxenetism (…) Da, am fost închis pe o perioadă de 6 luni. Dar nu am stat la închisoare 4 ani. Am primit o pedeapsă cu suspendare condiționată”, a menționat Godorog.