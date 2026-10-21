Ce înseamnă cele 72 de ore? CNMC explică ce presupune pregătirea pentru situații de criză și care este rolul programului „Moldova Pregătită”

Programul „Moldova Pregătită”, prima campanie națională dedicată pregătirii pentru primele 72 de ore ale unei crize, va fi lansată în luna noiembrie 2026 și va include recomandări practice pentru populație, activități de informare, instruiri și exerciții, conform Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC).

CNMC precizează că pregătirea populației nu este determinată de existența unei amenințări curente despre care autoritățile ar deține informații și nu le-ar comunica. Programul urmărește dezvoltarea unei culturi a pregătirii, indiferent de natura crizelor cu care ne-am putea sau nu confrunta.

„Un stat și o societate mai bine pregătită poate face față mai bine situațiilor neprevăzute. Aceasta include atât instituții capabile să intervină și să asigure continuitatea serviciilor publice, cât și cetățeni care cunosc măsurile de bază pentru propria siguranță și pentru sprijinirea celor din jur”, comunică CNMC.

Situațiile de criză pot avea forme foarte diferite și ne pot afecta viața de zi cu zi, chiar și atunci când nu ne așteptăm: întreruperi ale alimentării cu energie electrică sau apă, cutremure, epidemii, atacuri cibernetice, perturbări ale aprovizionării cu produse de bază, fenomene meteorologice extreme sau alte evenimente care afectează confortul societății.

Ce face statul pentru a fi pregătit?

Pregătirea pentru situații de criză nu se limitează la recomandările adresate cetățenilor. CNMC coordonează dezvoltarea unui sistem național de management al crizelor care implică peste 70 entități publice, cu participarea a peste 300 de reprezentanți la nivel strategic, operațional, tactic și de comunicare.

Programul „Moldova Pregătită” completează aceste eforturi printr-o componentă dedicată populației și comunităților. Scopul este ca pregătirea să devină o practică obișnuită, nu o reacție de ultim moment.

Ce se întâmplă cu persoanele vulnerabile și cu familiile care nu își permit să constituie rezerve?

Recomandările pentru pregătirea gospodăriilor vor ține cont de realitățile diferite ale populației. Pregătirea nu presupune achiziționarea unor echipamente costisitoare sau constituirea tuturor rezervelor într-o singură zi.

„Ghidul, aflat în prezent în elaborare și care urmează să fie lansat în noiembrie 2026, va include recomandări practice adaptate nevoilor familiilor cu copii, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități și altor categorii de cetățeni cu nevoi specifice. La elaborarea acestuia se va ține cont și de propunerile și recomandările primite în cadrul consultărilor cu organizațiile societății civile, autoritățile publice locale, mass-media și mediul de afaceri”, potrivit Centrului de Management al Crizelor.

Totodată, în cadrul activităților teritoriale planificate, CNMC urmărește implicarea autorităților locale și a instituțiilor responsabile de protecția socială, inclusiv pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

De ce sunt organizate consultări publice?

CNMC a lansat un proces de consultări cu instituțiile publice, reprezentanții mass-media, organizațiile societății civile, autoritățile publice locale și mediul de afaceri pentru a definitiva conceptul ghidului de pregătire a populației. Consultările cu autoritățile locale sunt organizate separat pentru regiunile de nord, centru și sud, astfel încât recomandările să reflecte cât mai bine condițiile și necesitățile comunităților din întreaga țară.

Ghidul va fi elaborat ținând cont de contribuțiile primite și va fi completat prin activități practice de informare și instruire. Acesta va fi un document care va putea fi îmbunătățit și actualizat în timp, în funcție de nevoile cetățenilor.

De aceea, prima versiune, care va fi lansată în noiembrie, va fi însoțită de un formular prin care cetățenii vor putea transmite sugestii și propuneri.

Ce urmează?

În noiembrie 2026, se va lansa Ghidul de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de criză și se va lansa modulul „Alerte” în aplicația EVO – aplicația guvernamentală integrată a serviciilor electronice din R. Moldova.

„Lansarea va fi însoțită de o serie de activități de informare și pregătire, inclusiv Congresul Rezilienței și activități-pilot organizate în zilele următoare în localități. Acestea vor include instruiri pentru autoritățile locale, activități practice pentru cetățeni, exerciții în școli și distribuirea materialelor informative.

Aceste activități reprezintă doar începutul. „Moldova Pregătită” este un program pe termen lung, prin care ne propunem ca pregătirea pentru diferite situații de criză să devină o practică obișnuită atât pentru instituții, cât și pentru cetățeni. Ne dorim ca oamenii să știe cum să se protejeze, autoritățile să fie pregătite să intervină, iar comunitățile să poată acționa împreună și să se sprijine reciproc”, mai arată comunicatul.

Ce presupune programul din punct de vedere financiar?

Programul „Moldova Pregătită” presupune un efort comun al instituțiilor publice, partenerilor internaționali, autorităților locale și altor organizații implicate.

Unele activități sunt realizate cu resursele și capacitățile existente ale instituțiilor publice, altele beneficiază de sprijinul partenerilor de dezvoltare, iar pentru anumite inițiative sunt în continuare identificate resursele necesare.

De exemplu, la nivelul instituțiilor statului se examinează posibilitățile de a asigura distribuirea gratuită a ghidurilor și a rucsacurilor de urgență către persoanele vulnerabile, astfel încât acestea să beneficieze de informații și mijloace practice de pregătire.

Totodată, instituțiile publice analizează posibilitatea organizării, în zilele dedicate campaniei din noiembrie, a unor exerciții și simulări prin care să își testeze capacitățile de pregătire, coordonare și răspuns în situații de criză. Aceste activități sunt în curs de planificare, în funcție de resursele disponibile.

Programul presupune instituirea unei stări de alertă sau de urgență?

Conform CNMC, programul NU presupune instituirea unei stări de alertă sau de urgență.

„Moldova Pregătită” este un program de prevenire, informare și pregătire a populației, nu o măsură de răspuns la o criză aflată în desfășurare.

De ce este lansat acum programul „Moldova Pregătită”?

„Ultimii șase ani ne-au arătat că riscurile sunt reale și că situațiile de criză pot afecta viața fiecăruia dintre noi. Am trecut printr-o pandemie, crize energetice, întreruperi de curent, fenomene meteorologice extreme și crize de mediu. De fiecare dată, gestionarea acestor situații a inclus mobilizarea autorităților, a serviciilor de intervenție, a comunităților și a cetățenilor.

Experiențele acumulate au contribuit la consolidarea capacității statului de a răspunde crizelor și ne-au arătat, totodată, cât de important este să acționăm înainte ca acestea să se producă.

CNMC a fost creat în urmă cu aproximativ un an, cu mandatul de a consolida modul în care R. Moldova previne, se pregătește, gestionează și își revine după situațiile de criză.

În această primă etapă, eforturile s-au concentrat asupra instituțiilor statului. (…) Acum mergem spre extinderea pregătirii la nivelul întregii societăți. În acest proces, cetățenii, familiile, autoritățile publice locale, instituțiile de învățământ, organizațiile societății civile, mass-media și mediul de afaceri au fiecare un rol.

O țară pregătită are nevoie atât de instituții care știu să acționeze împreună, cât și de oameni care știu cum să se protejeze și să se sprijine reciproc, a scris Centrul Național de Management al Crizelor.

De ce tocmai 72 de ore? Înseamnă că autoritățile nu vor interveni în acest interval?

Autoritățile intervin din primele momente ale unei crize și continuă să își îndeplinească responsabilitățile pe toată durata acesteia. Totuși, în funcție de amploarea și natura unei crize, nu este întotdeauna posibil ca echipele de intervenție să ajungă în aceeași secundă la fiecare gospodărie sau ca toate serviciile afectate să fie restabilite imediat.

CNMC prezintă drept exemplu un caz ipotetic a unei întreruperi extinse a energiei electrice, care afectează simultan mai multe localități.

„Echipele specializate vor lucra pentru restabilirea alimentării, iar autoritățile vor coordona intervențiile. În același timp, o familie care are o lanternă, apă potabilă, câteva alimente neperisabile, medicamentele necesare și un plan simplu pentru a păstra legătura cu cei apropiați va putea trece mai ușor peste această perioadă.

Cele 72 de ore reprezintă un reper internațional de pregătire, care ne ajută să ne organizăm necesitățile de bază pentru o perioadă în care anumite servicii ar putea fi temporar perturbate.

Acest lucru permite echipelor de intervenție să acorde prioritate persoanelor aflate în pericol sau care au nevoie de ajutor imediat, comunităților grav afectate și celor care nu se pot descurca fără sprijin, concentrând în același timp eforturile asupra restabilirii serviciilor afectate”, potrivit CNMC.

Pregătirea pentru 72 de ore înseamnă că cetățenii și autoritățile sunt mai bine pregătiți să acționeze împreună, fiecare contribuind la siguranța comunității. Pregătirea cetățenilor și intervenția statului se completează reciproc.

Ce face statul și care este rolul cetățenilor?

Managementul crizelor este un proces continuu, care cuprinde patru etape: prevenire, pregătire, răspuns și recuperare.

Prevenirea înseamnă identificarea și reducerea riscurilor înainte ca acestea să producă efecte grave. Pregătirea presupune planuri, instruiri, exerciții, resurse și măsuri practice pentru a putea reacționa. Răspunsul înseamnă coordonarea intervențiilor, protejarea populației și limitarea consecințelor unei crize. Recuperarea urmărește restabilirea serviciilor și activităților afectate, învățarea lecțiilor și consolidarea rezilienței pentru viitor.

Prin „Moldova Pregătită”, această abordare este adusă mai aproape de cetățeni.

„A ști cum să reacționăm, unde să găsim informații oficiale, ce să avem la îndemână și cum să ne ajutăm familia sau vecinii reprezintă măsuri simple, dar cu impact valoros”, mai este precizat în comunicatul instituției.

Înseamnă că autoritățile planifică întreruperea serviciilor pentru 72 de ore? Există un scenariu militar despre care populația nu este informată?

„Nu. Campania de pregătire pentru primele 72 de ore nu presupune și nu anunță o întrerupere planificată a energiei electrice, a alimentării cu apă, a comunicațiilor sau a altor servicii publice. Cele 72 de ore reprezintă un reper de pregătire a populației, nu durata unei întreruperi programate. Scopul programului este public și clar: să dezvoltăm capacitatea instituțiilor, cetățenilor și comunităților de a preveni, de a se pregăti și de a acționa în situații de criză de diferite tipuri”, comunică CNMC.

Pregătirea pentru o posibilă întrerupere a unui serviciu nu înseamnă că acea întrerupere este planificată. Înseamnă că învățăm din situațiile prin care am trecut și luăm măsuri pentru a le gestiona mai bine pe cele care ar putea apărea în viitor.

„În ceea ce privește riscurile de securitate, acestea fac parte din realitatea regională și, la fel ca riscurile naturale, tehnologice sau energetice, trebuie luate în considerare în planificarea națională. Pregătirea pentru mai multe tipuri de riscuri este o responsabilitate normală a statului și nu indică, prin ea însăși, existența unui pericol iminent”, conform Centrului.

Totodată, 72 de ore nu reprezintă un interval în care cetățenii ar urma să fie lăsați fără sprijin. Autoritățile și serviciile de intervenție acționează din primele momente ale unei crize, însă amploarea evenimentelor dictează capacitatea de intervenție simultană în fiecare gospodărie.

Ce funcționalități va avea noul modul de informare și notificare din aplicația EVO, când va fi lansat, cum va funcționa în raport cu sistemul MD-Alert și ce presupune dezvoltarea acestuia din punct de vedere financiar?

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE), lucrează în prezent la definitivarea modulului, lansarea fiind planificată pentru luna noiembrie 2026, în contextul programului „Moldova Pregătită” și al campaniei de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei crize.

„EVO și MD-Alert sunt instrumente distincte, cu funcții complementare. MD-Alert este conceput pentru transmiterea avertizărilor direct către telefoanele mobile compatibile aflate într-o zonă de risc, fără instalarea unei aplicații și fără conexiune la internet, prin infrastructura rețelelor mobile. Modulul EVO va oferi utilizatorilor aplicației un canal suplimentar de notificare și acces la informații oficiale și recomandări practice. Prin urmare, utilitatea EVO nu se limitează la perioada de până la operaționalizarea MD-Alert. Intenția este ca ambele instrumente să fie utilizate pe termen lung, potrivit funcțiilor lor, urmând ca modul de coordonare a notificărilor să fie adaptat odată cu lansarea sistemului național”, comunică Centrul Național de Management al Crizelor.

O componentă importantă a modulului EVO va fi ghidul de comportament în situații de criză. Acesta va reuni recomandări organizate pe trei etape – înaintea, în timpul și după producerea unui eveniment, pentru situații precum întreruperea serviciilor esențiale, dezastre naturale sau riscuri pentru sănătatea publică. Pentru etapa inițială, se lucrează la versiunile în limbile română și rusă.

Notificările vor urmări informarea populației despre riscuri relevante și măsurile de protecție recomandate. Nu fiecare incident va genera automat o notificare: se va ține cont de gravitatea situației, impactul potențial și necesitatea unor acțiuni din partea cetățenilor.

Caracteristicile tehnice și condițiile concrete de utilizare sunt încă în curs de definitivare și testare, iar comunicarea lor trebuie să reflecte rezultatele validate de echipele responsabile.