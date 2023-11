Povestea bărbatului care a devenit student din nou, după 51 de ani: „A fost cea mai bună decizie pentru starea mea de bine”

Chiril Răcilă ascultă atent ce-i povestește profesorul ținând telefonul în mână și uitându-se când la tabla interactivă, când în smartphone. La lecția de astăzi, alături de colegii săi studenți vârstnici, învață cum se descarcă și folosește corect aplicația WhatsApp. Parcurg printre primii toți pașii, și nu este de mirare: profesorul ne-a șoptit că „este unul dintre cei mai buni studenți”.

Chiril Răcilă s-a născut în anul 1950. De profesie este inginer, iar după 51 de ani de la absolvirea Universității Tehnice a devenit, din nou, student alături de alți 39 de bărbați și femei în vârstă din Republica Moldova și Ucraina admiși la Universitatea pentru vârsta a 3-a.

UV3 este o inițiativă pilot lansată în premieră de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova și Fundația Moldcell. Organizatorii au optat pentru implementarea unui model de origine cehă, adaptat spaţiului cultural şi academic local.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii, incluziunea socială, dialogul între generații, valorificarea fără limite de vârstă a potenţialului uman și încurajarea persoanelor în etate să îmbătrânească activ și sănătos sunt doar câteva dintre obiectivele proiectului. Nu se dau examene, nu se pun note și nu se urmărește scopul educației formale – seniorii vin să învețe de drag și dascălii le predau cu drag.

În pas cu tehnologiile moderne și mai aproape de tânăra generație

În primul semestru, studenții frecventează cursurile „Dezvoltarea abilităților digitale”, utilizând telefoanele mobile donate de către Fundația Moldcell. Dispozitivele sunt conectate la internet pentru a facilita procesul de învățare și de conectare cu resursele educaționale și digitale necesare.

„Când eram tânăr, desigur că prindeam mai ușor și mai repede informația, acum domnul profesor de 2-3 ori trebuie să repete și să ne arate pașii pe care trebuie să-i parcurgem”, spune cu zâmbet Chiril.

Studentul senior are doi copii, trei nepoți și un strănepot. Unul dintre fiii săi, împreună cu soția și cei doi copii ai săi, este stabilit peste hotare. Familia a primit mai mult decât bine ideea studenției la o vârstă respectabilă.

„Și soția, și copiii au fost plăcut impresionați. Copiii m-au sunat, m-au felicitat, desigur cu amuzament că bunicul este din nou student. Așa o să fiu și eu mai aproape de generația tânără”, povestește studentul senior.

Vârstnicul spune că informația asimilată la cursuri deja îi este utilă, în special atunci când ia legătura cu nepoții stabiliți peste hotare. „Cu siguranță, abilitățile digitale deprinse în cadrul orelor o sa mă ajute să comunic mai ușor și cu nepoții. Chiar dacă nu suntem studenți clasici, avem teme pentru acasă. Așa că, în afara orelor, mai trebuie să găsești timp pentru a studia și adăugător”.

Setea pentru studii pe tot parcursul vieții în Republica Moldova

Conform Studiului „Generații și Gen” (GGS), ponderea persoanelor de 55-74 ani implicate în activități de învățare pe parcursul vieții este de doar 2%, fiind sub media UE, unde rata este 4,5%. Necesitatea acestui tip de activități în Republica Moldova a fost confirmată și de numărul mare de cereri depuse pentru admitere la UV3. Astfel, pentru că au fost aproximativ 200 de solicitări, a fost luată decizia de a pilota două grupe, în loc de una, cum s-a planificat inițial.

„Imediat cum am văzut anunțul la televizor, am adunat actele necesare pentru dosar, am completat cererea, iar a doua zi dis-de-dimineață am venit să-l depun personal. Iar când mi s a comunicat că am fost selectat, m-am gândit că sunt un norocos, e ceva ce se întâmplă o dată în viață”, povestește emoționat vârstnicul.

Chiril spune că a pus deja bazele unor relații de prietenie cu unii colegi. De fapt, spune el, cel mai important lucru este că iese din casă și socializează la ore.

Tinerii studenți seniori, însetați de cunoștințe

Dragoș Ungurean este un tânăr profesor de economie care activează de 7 ani la Universitatea de Stat. Mai nou, din septembrie 2023 predă disciplina „Dezvoltarea abilităților digitale” pentru cele 2 grupe de studenți.

„Nu văd mari diferențe între tinerii studenți și cei vârstnici. Totuși, tinerii s-au născut cu telefonul în mână, iar pentru vârstnici mă strădui să predau informația mai lent.. Același volum de informație se asimilează diferit”.

Datele studiului GGS mai arată că doar 1 din 3 persoane în vârstă de 60 ani accesează internetul. În cadrul disciplinei, studenții învață de la zero cum să utilizeze telefonul performant conectat la Internet – cum să identifice aplicațiile utile și relevante, cum să le instaleze și să le utilizeze, cum funcționează, unde trebuie să apeși și unde nu – adică ce riscuri sunt în mediul online.

„Vreau, vreau, vreau! Acesta e motto-ul acestui grup de studenți vârstnici. Sunt punctuali, responsabili și dornici de cunoștințe. Dacă nu le reușește, încearcă până ajung la rezultatul dorit. Încerc să lucrez individual cu fiecare student în parte, în funcție de necesitățile individuale”, spune profesorul.

Iar studentul senior Chiril Răcilă concluzionează: „La o vârstă înaintată, studierea digitalizării, implicarea, comunicarea și tot ce e legat de învățătură este un exercițiu care, personal, mă ajută să-mi prelungesc activitatea și starea de bine, de ce nu, să evit bolile mentale și să-mi antrenez memoria”.

UV3 este un program pilot care se realizează în perioada octombrie 2023 – aprilie 2024 cu suportul tehnic și financiar al Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Universității de Stat din Moldova și Fundației Moldcell.

Dezvoltarea conceptului de „Universitate pentru vârsta a treia” face parte din obiectivele Programului Național pentru îmbătrânire activă și sănătoasă 2023-2027 implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu UNFPA.