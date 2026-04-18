Poliția oferă detalii despre dispariția și găsirea minorei de 15 ani din Rîșcani: „Urme caracteristice violenței nu au fost depistate”

O adolescentă de 15 ani din raionul Rîșcani, dată dispărută după ce tatăl său a lăsat-o să plece spre Chișinău cu un automobil de ocazie, a fost găsită în aceeași zi și adusă acasă. Potrivit Poliției, minora a fost examinată de medicul legist, care a constatat că nu prezintă urme de violență pe suprafața corpului. Totuși, unele circumastanțe rămân neclare, iar tânăra refuză să răspundă la întrebările Poliției.

Potrivit informațiilor oferite de poliție, minora a plecat ieri dimineață, în jurul orei 06:00, din localitatea Corlăteni, fiind urcată de tatăl său într-un automobil de ocazie, cu destinația Chișinău. Conform declarațiilor părintelui, fata urma să fie întâlnită de mama sa la Gara de Nord din capitală.

Autoritățile au fost informate despre îngrijorarea apropiaților abia în jurul orei 18:00, după ce fata nu a mai putut fi contactată.

Inițial, tatăl a declarat că mașina era un Volkswagen de culoare albastră, însă în urma verificărilor s-a stabilit că este vorba despre o Dacia de culoare albă.

Totodată, tatăl a declarat că ultima discuție telefonică dintre el și fiica sa a avut loc în jurul orei 08:00, când aceasta a spus că se află în raionul Orhei, după care telefonul a devenit indisponibil. Totuși, potrivit Poliției, mașina în care se afla fata a fost surprinsă de camerele de supraveghere în localitatea Peresecina la ora 07:17, iar ulterior la intrarea în Chișinău, la ora 07:37.

Autoturismul a fost identificat și stopat ulterior pe traseu, în raionul Ungheni. În cadrul audierilor, șoferul a declarat că avea ca pasageri o femeie și minora, iar aceasta ar fi coborât în apropierea Gării de Nord din Chișinău.

Seara, fata a fost găsită de un cunoscut și adusă la domiciliu. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au solicitat intervenția ambulanței. Apropiații au refuzat examinarea la spitalul din Criuleni, optând pentru Chișinău.

Minora a fost examinată de medicul legist, care a constatat că nu prezintă urme de violență pe suprafața corpului și, preliminar, nici leziuni cu caracter sexual. În baza actelor emise de poliție, au fost dispuse și alte expertize.

În prezent, fata refuză să răspundă la întrebări. Poliția anunță că continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele și vor reveni cu detalii.

În același timp, apropiații susțin că copilul a fost gasit seara târziu la Peresecina pe marginea drumului, fiind în stare gravă de șoc, bătut și sub influiența drogurilor.

Ludmila Popovici, directoarea Centrului de reabilitare a victimelor torturii „Memoria”, susține că acest copil are nevoie de asistență specializată în primul rând. Dovezile medicale pentru expertiza medico-legală se pot acumula, fiind văzută de mai mulți specialiști.

Anual, sute de copii sunt raportați dispăruți, iar numărul a înregistrat creșteri îngrijorătoare în ultimii ani. Statisticile indică faptul că aproximativ 700-800 de copii sunt dați în căutare în fiecare an, iar în unele perioade, media a fost de cinci copii care dispar zilnic.