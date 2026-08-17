Peste 10 milioane de lei, investiți în grupe de creșă din patru grădinițe din Chișinău

Peste 10 milioane de lei urmează să fie investiți pentru renovarea și amenajarea grupelor de creșă în grădinițele nr. 197, 103, 174 și 150 din Chișinău. „Asta înseamnă locuri noi în instituțiile de educație timpurie pentru copiii de până la 3 ani și mai multe opțiuni pentru părinții care vor să revină la muncă”, a anunțat ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, pe rețelele de socializare.

Potrivit ministrului, în fiecare dintre cele patru grădinițe sunt prevăzute investiții de circa 2,27 milioane de lei. După renovare, instituțiile vor dispune de spații adaptate pentru copii mici, cu zone pentru activități, odihnă și igienă.

„Acestea vor fi organizate astfel încât copiii să se poată deplasa și desfășura activitățile zilnice în condiții de siguranță”, a scris Dan Perciun.

Oficialul a precizat că echipa de proiect se află acum la etapa de evaluare a ofertelor pentru executarea lucrărilor, iar după finalizarea procedurilor, se va trece la renovarea propriu-zisă.

„Grupele din Chișinău fac parte dintr-o investiție mai amplă: 15 grupe de creșă vor fi renovate în întreaga țară. Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale”, a scris ministrul.

Potrivit ministrului, Guvernul și-a asumat crearea a circa 5000 de locuri noi în creșe până la sfârșitul anului 2027. Măsura face parte din Agenda de reforme aferentă Planului de Creștere și urmărește atât extinderea serviciilor pentru copiii de până la 3 ani, cât și facilitarea revenirii părinților pe piața muncii.

Instrumentul principal este Programul Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă”, gestionat cu implicarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ONDRL.