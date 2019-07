Persoanele care au avut de păgubit în urma jafului din 6 iulie de la o sucursală a băncii comerciale „Moldova-Agroindbank” (MAIB) din sectorul Buiucani anunță că vor protesta până le vor fi restituiți toți banii. Mai mult, aceștia acuză MAIB că ar fi organizat jaful și că ar avea „un comportament viclean”. De cealaltă parte, banca subliniază că declarațiile sunt nefondate și că respectă dreptul lor de a protesta.

Veaceslav Șevciuc, reprezentant al unei persoane păgubite și al grupului de 20 de protestatari, afirmă că oamenii au aflat despre posibilitatea de a depune bunurile pe site-ul băncii, iar după jaf oferta publică, în care era menționată sintagma „garantare integrală” și care nu era inclusă în contract, a dispărut.

După ce au depus bunurile în casete, oamenii ar fi reclamat băncii despre ,,încălcările condițiilor de siguranță care contravin flagrant standardelor”:

Totuși, banca a dat asigurări că banii vor fi păstrați „în condiții de siguranță integrală”, iar la 6 iulie, ora 17:00, clienții au fost anunțați printr-un SMS despre jaf.

La 9 iulie conducerea MAIB le-a spus oamenilor că banii vor fi restituiți în două etape: câte 500 de mii de lei, iar apoi restul, „prin prezentarea argumentelor cât am depus la păstrare”.

„A doua zi ni s-a spus că vom completa o cerere pentru prima etapă și a spus că nu va fi limita de 500 de mii de lei, dar formularul conținea în mod expres condiția de limitare prin care noi am fi declarat că nu vom mai avea obiecții după ce vom primi 500 de mii de lei. Banca a spus că pentru deponenții care au avut mai mult de 500 de mii de lei era un alt formular, pe care l-a scăpat din vedere, dar tot era o condiție de limitare. Astfel, am scris o cerere în formă liberă, prin care am cerut recuperarea banilor furați în două etape. Astfel, la 16 iulie am depus cererea de compensare pentru prima etapă, iar la 19 iulie banca a restituit 500 de mii de lei. La 21 iulie, am depus cerere pentru partea restantă, iar la 25 iulie banca a spus că nu întoarce banii furați. Vinerea trecută am aflat că banca, de fapt, ne-a dus de nas și a făcut declarații false; nu și-a onorat angajamentul față de clienți. Am găsit hoțul – MAIB”, se arată în comunicatul emis de 20 de persoane păgubite.