REUTERS Teren ucrainean în schimbul păcii. „Oferta” de pace propusă de Putin la întâlnirea din Alaska

Rusia ar renunța la mici zone ocupate din Ucraina, iar Kievul ar ceda porțiuni din teritoriul său estic pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, conform propunerilor de pace discutate de Vladimir Putin și Donald Trump la summitul lor din Alaska, au declarat surse diplomatice pentru Reuters.

Informația a apărut la o zi după ce Trump și Putin s-au întâlnit la o bază a forțelor aeriene din Alaska, prima întâlnire dintre un președinte american și șeful Kremlinului de la începutul războiului din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să călătorească luni la Washington pentru a discuta cu Trump o posibilă soluționare a războiului la scară largă, lansat de Putin în februarie 2022.

Deși summitul nu a reușit să asigure armistițiul pe care a spus că și l-a dorit, Trump a declarat într-un interviu acordat lui Sean Hannity de la Fox News că el și Putin au discutat despre transferuri de terenuri și garanții de securitate pentru Ucraina și că au fost „în mare parte de acord”.

„Cred că suntem destul de aproape de o înțelegere. Ucraina trebuie să fie de acord. Poate că vor spune «nu»”, a spus Trump.

Cele două surse, care au cerut anonimatul, au declarat că cunoștințele lor despre propunerile lui Putin se bazează în mare parte pe discuțiile dintre liderii din Europa, SUA și Ucraina și au menționat că acestea nu sunt complete.

Teren ucrainean în schimbul păcii

Oferta lui Putin a exclus un armistițiu până la ajungerea la un acord cuprinzător, blocând o cerere cheie a lui Zelenski. Conform acordului propus cu Rusia, Kievul s-ar retrage complet din regiunile estice Donețk și Lugansk în schimbul angajamentului Rusiei de a îngheța liniile frontului în regiunile sudice Herson și Zaporijjea, au declarat sursele.

Ucraina a respins deja orice retragere din teritoriul ucrainean, cum ar fi regiunea Donețk, unde trupele sale sunt instalate și despre care Kievul spune că servește drept structură defensivă crucială pentru a preveni atacurile rusești mai adânc în teritoriul său.

Rusia ar fi pregătită să returneze porțiuni relativ mici de teritoriu ucrainean pe care le-a ocupat în regiunile nordice Sumî și nord-estul Harkov, au declarat sursele.

Rusia deține zone din regiunile Sumî și Harkov care însumează aproximativ 440 km pătrați, conform proiectului ucrainean de cartografiere a câmpului de luptă Deep State. Ucraina controlează aproximativ 6600 de kilometri pătrați din Donbas, care cuprind regiunile Donețk și Luhansk.

Deși americanii nu au precizat acest lucru, sursele au spus că știau că liderul Rusiei urmărea, de asemenea, cel puțin „recunoașterea formală a suveranității ruse asupra Crimeei, pe care Moscova a confiscat-o de la Ucraina în 2014”.

Nu era clar dacă aceasta însemna recunoașterea de către guvernul SUA sau, de exemplu, de către toate puterile occidentale și Ucraina. Kievul și aliații săi europeni resping recunoașterea formală a dominației Moscovei în peninsulă.

Aceștia au spus că Putin se așteaptă, de asemenea, la ridicarea a cel puțin unei părți din seria de sancțiuni impuse Rusiei. Cu toate acestea, nu au putut spune dacă acest lucru se aplică atât sancțiunilor americane, cât și celor europene.

Ucrainei i se va interzice, de asemenea, să adere la alianța militară NATO, deși Putin părea deschis ca Ucraina să primească un fel de garanții de securitate, au declarat sursele. Cu toate acestea, acestea au adăugat că nu este clar ce înseamnă acest lucru în practică. Liderii europeni au declarat că Trump a discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina în timpul conversației lor de sâmbătă și a abordat, de asemenea, ideea unei garanții de tip „Articolul 5” în afara alianței militare NATO.