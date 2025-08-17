CNN Witkoff, despre „progresul major în discuțiile lui Putin”. Zelenski solicită claritate cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat o mai mare claritate cu privire la cum ar arăta „garanțiile de securitate” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace, la conferința de presă de la Bruxelles. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat pentru CNN că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să permită o prevedere de apărare colectivă pentru Ucraina într-un viitor acord de pace.

„Ceea ce a spus președintele Trump despre garanțiile de securitate este mult mai important pentru mine decât opinia lui Putin. Putin nu ne va oferi nicio garanție de securitate”, a declarat Zelenski alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Liderul ucrainean a enumerat mai multe necunoscute cu privire la potențialul acord, inclusiv „dacă există «trupe la sol», dacă există protecție ca în alte țări, pe cer, știți ce vreau să spun”.

„Vrem cu adevărat să primim un răspuns la aceste întrebări pentru a înțelege ce sunt garanțiile de securitate”, a adăugat el.

Zelenski i-a mulțumit ulterior lui von der Leyen pentru sprijinul acordat Ucrainei de către Europa în urma conferinței de presă.

„Am convenit asupra necesității unui armistițiu pentru etapele diplomatice ulterioare, a unor garanții de securitate eficiente pentru Ucraina și a unei presiuni continue asupra sancțiunilor asupra Rusiei pentru a-i limita potențialul viitor”, a scris Zelenski pe X.

Witkoff descrie garanția de securitate asemănătoare NATO ca un progres major în discuțiile lui Putin

Witkoff a spus că această clauză – similară acordului NATO „Articolul 5”, conform căruia un atac împotriva uneia este un atac împotriva tuturor – a fost o soluție la insistența Rusiei ca Ucraina să nu poată niciodată să adere la NATO. Președintele SUA a respins anterior apelurile frecvente ale Kievului pentru garanții de securitate.

Iată mai multe despre acest subiect de la trimisul special al președintelui american Donald Trump.

„Am ajuns la un acord prin care Statele Unite și alte națiuni europene ar putea oferi în mod eficient o formulă similară Articolului 5 pentru a acoperi o garanție de securitate”, a declarat Witkoff pentru Jake Tapper în emisiunea „Starea Uniunii”.

El a precizat că Putin a acceptat şi „consacrarea legislativă” a angajamentului Rusiei de a nu mai intra în alte teritorii din Ucraina sau din Europa. Potrivit emisarului, aceasta este o schimbare semnificativă faţă de poziţiile anterioare ale Kremlinului şi arată „o acomodare mai mare decât în trecut”.

Tocmai acest progres l-ar fi determinat pe Trump să renunţe la insistenţa privind un armistiţiu imediat şi să se concentreze pe un acord de pace mai amplu.

„Suntem hotărâţi să obţinem rapid un acord care să pună capăt definitiv luptelor, mai repede decât ar aduce un simplu armistiţiu”, a spus Witkoff.

El a adăugat că Putin a făcut concesii şi pe tema „schimburilor de teritorii”, reducându-şi pretenţiile de la frontierele administrative ale celor cinci regiuni revendicate de Moscova la actualele linii de front.

„Ruşii au făcut unele concesii la masă, în legătură cu toate cele cinci regiuni”, a explicat Witkoff, fără a da detalii, menţionând că subiectul va fi discutat cu Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni, 18 august, de la Casa Albă.

Totuşi, liderul de la Kremlin nu a renunţat la condiţiile sale fundamentale, printre care reducerea armatei ucrainene, abandonarea aspiraţiilor de aderare la NATO şi asumarea unui statut de neutralitate de către Kiev.