Putin îi va arăta lui Trump „incapacitatea Kievului de a ajunge la un acord”, Kremlinul este pregătit „pentru diferite scenarii de desfășurare a negocierilor”, iar liderul Rusiei „stabilește perspectiva relațiilor ruso-americane”. Astfel de afirmații sunt conținute în metodologia blocului politic al administrației prezidențiale (AP), pe care mass-media de stat și loială autorităților l-a primit înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, scrie Meduza.

În textul metodologiei primit de propagandiști nu se menționează nimic despre posibilele rezultate ale summitului. Cu toate acestea, se menționează că la Kremlin „sunt pregătiți pentru diferite scenarii de desfășurare a negocierilor, niciunul dintre acestea nefiind o surpriză nici pentru blocul militar, nici pentru cel economic”. Pentru a argumenta această pregătire, angajații mass-media au fost sfătuiți să menționeze în materialele lor lista oficialilor care fac parte din delegația rusă la summit.

Putin „nu are așteptări exagerate” de la întâlnire, deși este „dispus la dialog”, adaugă autorii metodologiei. Ei recomandă, de asemenea, să se sublinieze că „dialogul și cooperarea ruso-americane nu se limitează doar la problema ucraineană – există multe alte domenii în care se poate ajunge la o înțelegere reciprocă”. În textele și știrile despre summit, Putin trebuie să apară ca o figură cheie: el, și nu Donald Trump, „stabilește perspectiva relațiilor ruso-americane”, subliniază blocul politic al AP.

În plus, autorii cer să se menționeze în texte că autoritățile ucrainene „nu sunt dispuse să negocieze” și că dialogul cu acestea „s-a epuizat”, lucru pe care Putin probabil îl va semnaliza lui Trump. „Ucraina a ignorat toate propunerile pașnice ale Rusiei”, se afirmă în metodologie. Pentru a ilustra această teză, se propune „armistițiul de Paște” eșuat.

La 19 aprilie, Vladimir Putin a anunțat că Rusia va suspenda acțiunile militare pe frontul ucrainean pentru 30 de ore. Trei zile mai târziu, Putin a declarat că armistițiul a dus la „reducerea acțiunilor militare”, acuzând în același timp Ucraina de încălcarea acordului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la rândul său, a acuzat partea rusă de același lucru.

Un tehnolog care colaborează cu blocul politic AP, într-o discuție cu Meduza, presupune că audiența mass-media pro-guvernamentală este pregătită pentru faptul că „summitul s-ar putea să nu ducă la încetarea ostilităților”.

„Se pregătește terenul pentru ca să nu existe speranțe speciale, pentru ca să nu existe dezamăgiri”, consideră interlocutorul. „De aceea, în prim-plan se află dialogul cu SUA de dragul dialogului cu SUA. Putin și Trump se înțeleg asupra a ceva, și Putin impune punctele acestui acord”.

Looalul autorităților „Lenta.ru”, referindu-se la canalele „voenkoor”, scrie deja că nu este de așteptat „o descoperire în ceea ce privește Ucraina”, iar Vladimir Zelenski „nu va accepta pacea”. În alt articol al publicației se spune că „partea rusă este interesată de discutarea transformării interacțiunii dintre țări în ansamblu, deși, desigur, este gata să abordeze și problema ucraineană”. „Komsomolskaya Pravda” le spune cititorilor că întâlnirea cu Zelenski „nu are sens”, iar Putin și Trump nu vor anunța „decizii privind criza ucraineană”. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că la summit vor fi discutate aspecte legate de soluționarea conflictului ucrainean și „teze privind problemele regionale și internaționale”.