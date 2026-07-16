Persoanele cu dizabilități cărora li s-a cerut să restituie bani sunt îndemnate să nu achite nicio sumă, până la finalizarea verificărilor, anunță Ministerul Muncii

Persoanele cu dizabilități care au fost contactate pentru a restitui bani din prestațiile sociale sunt îndemnate să nu achite nicio sumă până la finalizarea verificărilor, a anunțat joi, 16 iulie, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale.

Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul a convocat astăzi instituțiile responsabile de proces: Agenția pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă, Inspectoratul Social de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a clarifica informațiile apărute în spațiul public privind presupusele solicitări de restituire a unor sume aferente prestațiilor sociale acordate persoanelor cu dizabilități.

„Am convenit ca instituțiile implicate să facă schimb de date pentru a examina fiecare caz individual, astfel încât să fie identificate eventualele neconcordanțe, cauzele acestora și soluțiile necesare pentru clarificarea fiecărei situații în cel mai scurt timp”, a menționat instituția.

Astfel, persoanele care au fost contactate să restituie sume bănești sunt îndemnate să nu returneze mijloacele financiare până la încheierea verificărilor de către instituțiile competente.

„Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova va monitoriza îndeaproape acest proces și se va asigura că drepturile persoanelor cu dizabilități sunt protejate, iar în cazul în care vor fi identificate erori instituționale, acestea nu vor afecta beneficiarii prestațiilor sociale și familiile acestora”, a mai transmis autoritatea.

Acum câteva zile, deputata Ludmila Adamciuc a venit cu precizări „în urma cazului în care unui asistent personal i s-a solicitat restituirea unei datorii de aproximativ 60 de mii de lei”.

Aceasta a explicat că părinții nu pot beneficia simultan de serviciul de Asistență personală și de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere.