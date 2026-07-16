Peste 82 de mii de locuitori din stânga Nistrului au asigurare medicală în R. Moldova

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală erau înregistrați 82 325 de cetățeni ai R. Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană. Așa arată datele ctualizate ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, potrivit Biroului politici de reintegrare.

Din numărul total înregistrat în anul curent, 68 382 de persoane sunt asigurate de Guvern, inclusiv copii și persoane de vârstă pensionară, 10 904 sunt angajate în cadrul entităților înscrise în Registrul de stat al unităților de drept al Republicii Moldova, iar 2 956 de persoane s-au asigurat în mod individual. Valoarea primelor achitate de acestea din urmă a depășit 8,4 milioane de lei.

Totodată, 52 975 de cetățeni domiciliați în regiunea transnistreană sunt înscriși pe listele medicilor de familie din cadrul instituțiilor medico-sanitare care activează în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Numărul acestora a crescut cu 35% comparativ cu primul semestru al anului 2025, când erau înregistrate 39 238 de persoane. Numărul persoanelor asigurate înscrise la medicii de familie a crescut de la 20 171 la 31 890, cu peste 58%.

Pentru comparație, la sfârșitul primului semestru al anului 2025 erau raportate 27 840 de persoane asigurate. Mai mult, pe parcursul perioadei de referință, 58 de prestatori de servicii medicale spitalicești au gestionat 4 051 cazuri tratate în sumă de 78,25 milioane de lei.

Potrivit Birouuil politici de reintegrare, o evoluție semnificativă se atestă și în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate. În primele șase luni ale anului 2026, de acestea au beneficiat 8 274 de persoane, cu aproximativ 70% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent. Suma achitată din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a constituit peste 14,18 milioane de lei, în creștere cu aproape 79% față de cele 7,94 milioane de lei alocate în primul semestru al anului 2025. Cele mai importante resurse au fost direcționate pentru tratamentul bolilor aparatului circulator, afecțiunilor endocrine, de nutriție și metabolism, inclusiv al diabetului zaharat.