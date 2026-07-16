Expert, despre majorarea tarifelor la gaz: „Prețul prognozat de Energocom, de 623 euro/MWh, este unul realist”

După ce ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că războiul din Orientul Mijlociu stă la baza solicitării Energocom de a majora tariful la gazele naturale de la 14,42 lei la 20,93 lei pentru un metru cub, Eugen Muravschi, expert WatchDog în politici energetice, confirmă că evoluțiile din regiune au influențat semnificativ piața gazelor. Potrivit acestuia, „în cadrul conflictului au fost lovite și instalații de producere sau export al gazului natural din Golful Persic, iar la pachet, au crescut și alte costuri secundare precum logistica sau asigurările”.

Potrivit expertului, Energocom estimează pentru perioada august–decembrie 2026 un preț de achiziție a gazelor de 623 de euro pentru 1000 de metri cub, comparativ cu prețul de 404 euro inclus în prezent în tarif. În plus, compania a acumulat devieri tarifare negative de 106,8 milioane de lei în prima jumătate a anului. „Adică gazul la bursă a fost mai scump decât era prognozat. Conform metodologiei ANRE, aceste devieri fac justificată și necesară modificarea tarifului”, explică Muravschi.

Expertul afirmă că scumpirea este determinată în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu și de impactul acesteia asupra piețelor energetice europene.

„În Europa, prețurile au explodat. Cotațiile la bursa de referință TTF din Olanda erau de 32,5 euro/MWh sau 340 euro/1000 m3. Pe 16 iulie 2026, cotațiile au ajuns la 54 euro/MWh sau aproximativ 570 euro/1000 m3. Vorbim de o creștere de 66%. Față de prețurile prognozate de Energocom pentru această vară, cotațiile reale în unele luni sunt și cu peste 100% mai mari.

Energocomul însă nu cumpără direct din Olanda și, chiar dacă ar cumpăra, s-ar aduna costuri de transport până în R. Moldova. Pe bursele din regiune, Europa de Est și Sud-est, prețurile sunt tradițional mai mari decît la TTF. Dacă luăm în considerare și faptul că toate țările încep deja să-și cumpere gaz pentru iarnă, există riscul ca prețurile să continue să crească. Respectiv, prețul prognozat de Energocom, de 623 euro/MWh, este unul realist”, constată Eugen Muravschi, expert WatchDog în politici energetice.

Acesta afirmă ANRE nu va aproba integral majorarea solicitată de Energocom, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri similare, și va reduce o parte dintre costurile incluse în calcul. Totuși, Muravschi avertizează că o astfel de decizie ar putea genera noi ajustări tarifare ulterior, „dacă se menține această dinamică a prețurilor pe piețele internaționale”.

Expertul consideră, de asemenea, că procesul ar trebui să fie mai transparent. În acest sens, el afirmă că „ar fi util ca pe viitor Energocom să publice regulat date despre achizițiile de gaz pentru fiecare lună: cât s-a cumpărat și la ce preț versus prognoza inclusă în tarif, ca să putem vedea devierile tarifare și să putem anticipa eventualele ajustări de tarif”.

Deși în iunie 2026 a fost semnat un acord de pace între Iran și Statele Unite ale Americii (SUA), situația a escaladat din nou pe 14 iulie 2026, după ce SUA au reimpus blocada asupra porturilor iraniene ca răspuns la atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea crește cu aproximativ 6,5 lei pentru un metru cub, adică cu aproximativ 45,1%. Energocom a depus la ANRE o solicitare de majorare a tarifului pe 15 iulie, invocând „creșterea semnificativă a costurilor de achiziție”.

ANRE urmează să verifice toate calculele prezentate de companie și să decidă dacă aprobă, modifică sau respinge tarifele solicitate.

În același timp, Alexandru Slusari a anunțat că își va depune demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrare al SA Energocom, în semn de protest față de solicitarea companiei adresată ANRE privind majorarea tarifelor la gaz. Acesta susține că decizia nu a fost discutată în Consiliu și că a aflat despre aceasta „împreună cu postare oficială pe pagina entității”.