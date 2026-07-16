Proteste în Ucraina după demiterea ministrului Apărării. Pe cine va propune Zelenski în locul lui Fedorov

În Ucraina au izbucnit joi, 16 iulie, proteste pe fondul demiterii ministrului apărării, Mikailo Fedorov, pe măsură ce disputa dintre reformator și cel mai înalt general de la Kiev a ieșit la iveală în timpul celei de-a doua reorganizări a cabinetului de război a președintelui, în decursul unui an, scrie Reuters.

În seara zilei de joi, președintele Ucrainei a anunțat că-l va propune pe Evhenii Kmara pentru funcția de ministru al Apărării. Acesta a condus până acum Serviciul de Securitate al Ucrainei, din funcția de șef interimar.

Remanierea efectuată de Volodimir Zelenski a alimentat furia opiniei publice față de excluderea lui Fedorov, un expert în tehnologie în vârstă de 35 de ani care și-a propus să transforme armata de la Kiev, care suferă de o lipsă de efective, într-o forță de luptă mai eficientă, capabilă să facă față Rusiei.

Sute de oameni au ieșit în stradă în capitală și în alte orașe ucrainene pentru a cere reînnoirea mandatului său, iar un comandant de rang înalt al forțelor aeriene din Kiev și-a dat demisia.

Noul guvern condus de Sergii Korețki, director în domeniul energiei, a fost aprobat joi prin vot parlamentar.

Serhii Marchenko și-a păstrat funcția de ministru al finanțelor, dar votul nu a inclus miniștrii apărării și afacerilor externe, care sunt propuși de președinte. Următoarea sesiune parlamentară este programată pentru 18 august.

Fedorov l-a acuzat pe șeful armatei de divizarea țării

În cadrul unei declarații făcute jurnaliștilor la Kiev, Fedorov a afirmat că a refuzat o ofertă din partea lui Zelenski de a ocupa funcția de consilier.

Într-un atac la adresa șefului armatei, Oleksandr Sîrskîi, Fedorov l-a acuzat pe general că blochează inițiativele ministerului și că nu abordează problemele în mod direct.

„În loc să găsească modalități de a învinge Rusia… a găsit modalități de a diviza țara”, a spus el, îmbrăcat în tricoul casual și blugii care îl caracterizează.

Sîrskîi, în vârstă de 60 de ani, ocupă această funcție de la începutul anului 2024, dar a fost criticat pentru stilul său rigid de comandă, despre care unii militari au afirmat că duce la pierderi mari de trupe.

Într-o declarație, Sîrskîi a făcut apel la concentrarea eforturilor asupra războiului din Ucraina și a reamintit rolul pe care l-a jucat în apărarea Kievului împotriva forțelor ruse în primele săptămâni ale invaziei din 2022.

„Iar acum, în acest oraș, se pot ține ședințe informative, se pot elabora viziuni și se pot lua decizii”, a spus el, părând să-și bată joc de conferința de presă a lui Fedorov de câteva ore mai devreme.

„Președintele nu ar trebui să ia partea uneia dintre părți într-o astfel de situație, în timp de război”, a spus Zelenski referindu-se la disputa dintre Fedorov și Sîrskîi.

Ucraina se află în cea mai bună poziție pe câmpul de luptă de la sfârșitul anului 2022, lovind sectorul petrolier și logistica militară a Rusiei prin atacuri cu drone și rachete care au slăbit mașina de război a Moscovei.

Totuși, forțele de la Kiev se confruntă în continuare cu avansuri rusești zdrobitoare în est, pe fondul unei penurii critice de trupe terestre, precum și al lipsei sistemelor de apărare aeriană, în timp ce Moscova își intensifică atacurile cu rachete balistice.

„În momentele dificile, Zelenski se comportă ca un erou”, a scris Vitalii Sich, redactor-șef al publicației ucrainene NV. „Dar nu trebuie să uităm că momentele dificile sunt adesea cauzate de deciziile sale idioate.”

Pavlo Ielizarov, comandant adjunct al forțelor aeriene ucrainene și una dintre figurile-cheie în domeniul războiului cu drone, a declarat că își dă demisia ca reacție la demiterea lui Fedorov — calificând acest gest drept „un mare rău” pentru apărarea Ucrainei.

Un purtător de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin a declarat reporterilor că Kremlinul urmărește cu atenție această remaniere.

Manifestație în apropierea biroului președintelui

La Kiev, peste 1 000 de protestatari s-au adunat în fața biroului lui Zelenski, scandând „Rușine!” și purtând pancarte cu mesaje precum „Pentru ce?” și „Rușii sărbătoresc”.

Scena amintește de protestele majore din iulie anul trecut, când reacția publică l-a forțat pe Zelenski să renunțe la o măsură nepopulară care priva agențiile anticorupție de independența lor.

„Suntem în favoarea unei îmbunătățiri — nu a unei înrăutățiri”, a spus un protestatar care s-a prezentat drept Ali, care l-a descris pe Fedorov ca fiind un manager eficient și modern.

Alți protestatari au cerut ca Zelenski să-l demită în schimb pe Sîrskîi.

Lui Fedorov, care a ocupat anterior funcția de prim ministru al transformării digitale al Ucrainei, i se atribuie meritele pentru reducerea birocrației, impulsionarea războiului cu drone și urmărirea unei strategii bazate pe date pentru a epuiza forțele ruse.

Însă susținătorii săi afirmă că încercările sale de a curăța procesul de achiziții din domeniul apărării au stârnit nemulțumirea unor segmente ale establishmentului. De asemenea, a fost criticat pentru că nu și-a îndeplinit suficient de repede promisiunea de a reforma procesul de recrutare.

Zelenski a anunțat duminică ultima sa remaniere, provocând un șoc general, argumentând că guvernul și forțele de ordine aveau nevoie de „reînnoire”.

Korețki, într-o postare pe X, a declarat că sarcina principală a guvernului său va fi „echiparea completă” a armatei cu o gamă de drone, extinderea sectorului de apărare al Ucrainei, precum și pregătirea pentru o nouă iarnă de atacuri rusești asupra rețelei electrice.