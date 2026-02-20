„Patru ani marcați de crime de război”. Amnesty International Moldova anunță organizarea unui protest în fața Ambasadei Rusiei de la Chișinău

Pe 24 februarie 2026, ziua în care se vor împlini patru ani de când Rusia a atacat Ucraina, la Chișinău va avea loc un protest de solidaritate cu țara vecină. Organizaţia non-guvernamentală Amnesty International Moldova va cere justiție pentru Ucraina. Cetățenii sunt invitați să se alăture mișcării la ora 11:00, în fața Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău.

„Sunt patru ani marcați de mii de victime civile, detenții ilegale, tortură, realocări forțate, inclusiv și a copiilor, distrugerea infrastructurii critice – aceste fapte constituie crime de război și sunt încălcări grave ale dreptului internațional. Pe 24 februarie, ora 11:00, vă invităm aici, în fața Ambasadei Ruse, pentru a cere împreună adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime”, se arată într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook a organizației.

Evenimentul nu este la prima ediție. Un asemenea manifest a fost desfășurat și în 2025, când organizatorii menționau că „pe 24 februarie 2022, Rusia a lansat invazia la scară largă împotriva Ucrainei, marcând începutul unei tragedii umanitare și a unor încălcări grave ale drepturilor omului”.