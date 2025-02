Crimele de război comise de Federația Rusă la trei ani din momentul invaziei în Ucraina. „Dincolo de limitele umanității” 

După trei ani de la invazia pe scară largă în Ucraina, Federația Rusă a „reușit să se lase remarcată” prin mai multe crime, care, potrivit „normelor” unui conflict armat, încalcă grav drepturile internaționale umanitare. Aceste crime de război au dus la decesul și rănirea a sute de mii de ucraineni.

Uciderea civililor, folosirea armelor chimice interzise, bombardarea infrastructurii civile, răpirea copiilor, execuția soldaților ucraineni prizonieri – sunt doar câteva dintre crimele de război rusești produse în cei trei ani de invazie în Ucraina.

Numărul civililor ucraineni uciși de Federația Rusă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu recent pentru NBC, a declarat că pe front au decedat peste 46 de mii de soldați ucraineni și circa 380 de mii sunt răniți.

La fel, președintele ucrainean a menționat la începutul lunii februarie 2025 că „zeci de mii de civili ucraineni” au fost uciși de Rusia în timpul invaziei. „Orice număr al deceselor civililor ucraineni rămâne aproximativ”, a declarat un înalt oficial prezidențial sub protecția anonimatului, scrie France 24. Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina a identificat 12 500 de civili uciși și alți aproximativ 28 400 – răniți. Totuși, directorul misiunii, Danielle Bell, susține că „numărul real, probabil, e mult mai mare”, având în vedere că organizațiile internaționale nu au acces în zonele Ucrainei ocupate de Rusia.

Sursa citată precizează că doar în asediul rusesc al orașului Mariupol din 2022 se consideră că ar fi murit zeci de mii de persoane, diferiți oficiali ucraineni estimând bilanțul între 20 și 80 de mii. O sursă din cadrul președinției ucrainene a declarat că numărul pierderilor de vieți omenești va fi „clar” doar dacă Ucraina va avea acces într-o zi la teritoriile ocupate, unde, crede aceasta, există „morminte comune”.

Bucea – „simbol al atrocităților rusești din Ucraina”

Bucea, o suburbie situată la nord-vest de Kiev, a fost ocupată de trupele rusești la scurt timp după ce a început invadarea pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. În urma bătăliilor de lângă Bucea, Irpin și alte orașe din regiunea Kiev, forțele ucrainene au contraatacat la mijlocul lunii martie și au început să împingă trupele ruse înapoi.

Suburbia Bucea/ Sursa: AP

După ce orașul a fost eliberat la sfârșitul lunii martie 2022, au fost descoperite gropi comune cu civili și au fost documentate mii de crime de război, făcând din Bucea un simbol al atrocităților rusești din Ucraina, scrie Kyiv Independent. Procuratura Generală a Ucrainei a declarat în martie 2023 că peste 1400 de civili au fost uciși în regiune, inclusiv 637 în orașul Bucea, dintre care mulți aveau răni de armă.

Soldatul originar din R. Moldova executat de soldații ruși

În martie 2023, un soldat ucrainean originar din R. Moldova a fost executat de soldații ruși, momentul fiind înregistrat video. Direcția regională de apărare teritorială „Nord” a Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat că bărbatul împușcat este Alexandr Mațievskii, luptător al brigăzii 119 a trupei din regiunea Cernihiv.

Alexandr Mațievskii, soldatul executat de armata rusă/ Sursa: Facebook

Direcția regională de apărare teritorială scrie că Mațievskii s-a născut pe 10 mai 1980 la Chișinău. În 2008, acesta s-a mutat cu familia în Ucraina, în orașul Nejin, unde locuia cu mama sa, Paraskovia. Pe 30 decembrie 2022, Mațievskii și alți soldați ucraineni au participat la lupte în apropiere de orașul Soledar.

Potrivit unei înregistrări video difuzate pe rețelele de socializare, care ulterior a fost ștearsă, se vede cum un soldat ucrainean, după ce le-a adresat rușilor cuvintele „Glorie Ucrainei”, a fost executat de militarii ruși strigându-i: „Mori, t**ă!”

Folosirea armelor chimice interzise

Potrivit Ucrainei, forțele ruse au folosit arme chimice de 465 de ori între 24 februarie 2022 și decembrie 2023, inclusiv grenade K-51, grenade RGR, grenade cu gaz de mână Drofa-PM și grenade cu gaz RG-VO, care conțin o substanță chimică necunoscută, scrie CNN.

În mai 2024, Departamentul de Stat al Statelor Unite a impus noi sancțiuni împotriva entităților și persoanelor fizice din Rusia din cauza utilizării cloropicrinei de către forțele ruse împotriva trupelor ucrainene.

Conform CNN, au existat rapoarte periodice despre soldații ruși care folosesc substanțe chimice sub formă de gaz pe câmpurile de luptă din Ucraina. Doi soldați care au supraviețuit unui atac cu gaze au arătat rapoarte medicale ce indicau că au fost otrăviți. „La început am văzut fum”, își amintește unul dintre soldați. „Am ieșit din tranșee și gazul a luat brusc foc. Tranșeea era în flăcări. Acest gaz arde, te orbește, nu poți respira, îți străpunge imediat gâtul. Nu am avut nici măcar o secundă.” Al doilea soldat a adăugat: „Dacă îl inspiri de două ori, apoi nu poți respira.”

Bărbații au spus că au suferit răni, inclusiv arsuri și urme la nivelul feței, precum și în interiorul gurii și gâtului.

Spital de copii, lovit de o rachetă rusească

În cadrul unui val de atacuri cu rachete al Federației Ruse, care a vizat mai multe orașe din Ucraina pe 8 iulie 2024, o rachetă a lovit spitalul de copii „Ohmatdit” din Kiev. Un înalt oficial umanitar al Națiunilor Unite a avertizat împotriva acestui model profund îngrijorător de atacuri sistematice care aduc daune deosebite asistenței medicale și altor infrastructuri urbane.

Atacul Federației Ruse asupra spitalului de copii din Ucraina „nu e doar o crimă de război”, ci e „cu mult dincolo de limitele umanității”, a spus directorul spitalului, Volodimir Zhovnir, Consiliului de Securitate, scrie ONU.

Spitalul de copii din Kiev „Ohmatdit”, lovit de o rachetă rusă/ Sursa: Reuters

„Nu a existat niciun răgaz pentru civili în Ucraina”, a spus Joyce Msuya, subsecretară generală interimară pentru afaceri umanitare și coordonatoare pentru ajutoare de urgență, adăugând că a fost „șocată de loviturile mortale cu rachete asupra Kievului, Kriviî Rih, Pokrovsk, Dnipro și alte centre urbane”.

Sursa citată scrie că secțiile de terapie intensivă, chirurgie și oncologie ale celui mai mare spital pentru copii din Ucraina au fost grav avariate, iar departamentul său de toxicologie – unde copiii primesc dializă – a fost distrus. 27 de civili, inclusiv patru copii, au fost uciși, iar alte 117 persoane, inclusiv șapte copii, au fost rănite.

Răpirea copiilor ucraineni

Rusia a deportat în masă copii ucraineni, acțiune ce continuă până în prezent. Ucraina a reușit să aducă înapoi în jur de 800 din cei aproape 20 de mii de copii răpiți de Rusia, a declarat vicepremierul Irina Vereșciuk, a scris Kyiv Independent în vara anului 2024.

„Nu știm numărul exact al copiilor ce au fost luați. Am reușit să stabilim că este vorba de aproximativ 20 de mii de copii, dintre care 800 au fost deja returnați. Există și cazuri în care copiii și tutorii lor se întorc din Rusia în țări terțe. Acesta este un proces în desfășurare”, a spus Vereșciuk.

Imagine simbol/ Sursa: S&D Group

Curtea Penală Internațională a emis umandat de arestare pe numele comisarei prezidențiale ruse pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova și al președintelui rus, Vladimir Putin, pe 17 martie 2023, în legătură cu deportarea ilegală a copiilor ucraineni.