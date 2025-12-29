Orice tânăr care a împlinit 14 ani va putea face voluntariat. Activitatea de voluntariat, reglementată printr-un proiect de lege

Drepturile și obligațiile voluntarilor, precum și ale entităților gazdă, sunt reglementate după ce a fost votat în lectura a doua, proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat. Acum, orice tânăr care a împlinit 14 ani poate face voluntariat într-un program de voluntariat certificat, iar voluntarii implicați în activități ce presupun contactul cu copii, persoane cu dizabilități, vârstnici, persoane bolnave, victime ale infracțiunilor sau persoane lipsite total ori parțial de capacitate juridică vor trebui să prezinte cazierul judiciar. Potrivit autorilor, acest proiect se aliniază standardelor UE.

Noua lege mai reglementează recunoașterea competențelor și abilităților voluntarilor, care va fi realizată în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Abilitățile și competențele dobândite de voluntar pe parcursul realizării activității de voluntariat vor fi descrise într-un certificat. Potrivit documentului, certificatele de voluntariat vor fi eliberate doar pentru programele certificate de către Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret. Totodată, Agenția va asigura evidența acestor certificate prin intermediul sistemului informatic de agregare a oportunităților de voluntariat.

Certificatele de voluntariat vor putea fi emise în format electronic de către entitățile gazdă și vor conține informații despre codul unic de validare, entitatea gazdă emitentă, numărul certificării programului, domeniul în care a fost realizat serviciul de voluntariat, perioada desfășurării și numărul de ore, competențele și abilitățile dobândite de voluntar, precum și reflecțiile acestuia.

O altă prevedere vizează instituirea unei comisii intersectoriale, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, pentru coordonarea politicilor publice în domeniu.

Proiectul mai prevede instituționalizarea marcării Zilei Internaționale a Voluntariatului la data de 5 decembrie, în scopul recunoașterii contribuției voluntarilor. Cu această ocazie, autoritățile administrației publice centrale şi locale, precum și instituțiile publice din subordinea acestora vor organiza diverse evenimente.