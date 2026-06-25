O minoră s-a înecat într-un iaz din Soroca. Era la scăldat fără supraveghere

O minoră în vârstă de 13 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un iaz din municipiul Soroca. Cazul s-a produs în după-amiaza zilei de joi, 25 iunie, în iazul „Ivancea”, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:54. Din informațiile preliminare, fata a intrat în apă pentru a înota, iar la scurt timp „a început să dea semne de înec”.

La fața locului au intervenit angajații Unității de Salvatori și Pompieri Soroca, care au desfășurat operațiuni de căutare și salvare. Minora a fost găsită și extrasă din apă, însă medicii au constatat decesul acesteia.

Potrivit primelor informații, fata se afla la iaz împreună cu fratele său mai mic, fără supravegherea părinților.

În acest context, IGSU îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să nu le permită accesul în apropierea bazinelor acvatice fără supraveghere. Totodată, salvatorii recomandă cetățenilor să respecte regulile de comportament pe apă și să aleagă pentru scăldat doar locurile special amenajate și supravegheate.

De la începutul anului 2026, 25 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din R. Moldova, dintre care trei sunt copii.