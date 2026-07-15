O femeie a fost lovită mortal de un automobil pe o trecere de pietoni din Drochia

O femeie de 87 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni, în orașul Drochia. Șoferul, un tânăr de 23 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Accidentul s-a produs în seara zilei de marți, 14 iulie, în jurul orei 23:00, pe strada Independenței din orașul Drochia.

Potrivit IGP, un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui automobil de model Volkswagen, a accidentat femeia de 87 de ani în timp ce aceasta traversa carosabilul pe trecerea pentru pietoni.

În urma impactului, victima a suferit „leziuni incompatibile cu viața și a decedat la fața locului”, spun polițiștii.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au inițiat un proces penal „pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului”, iar șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.