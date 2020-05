Noi detalii despre decesul copilului din Hâncești: „Probabilitatea că a căzut singur în veceu este mare”. Pe corpul băiatului nu au fost găsite semne de moarte violentă

Șeful Direcției combaterea crimelor grave a INI, Igor Zglavuța, a declarat că inițial WC-ul din curtea casei, unde a fost găsit decedat copilul din Hâncești, a fost axaminat vizual și abia astăzi, 28 mai, s-a decis examinarea locului cu ajutorul laboratorului criminalistic. Totodată, Zglavuța a menționat că, din primele informații, medicii legiști nu au depistat semnte de moarte violentă pe corpul neînsuflețit al băiatului.

Omul legii a mai specificat că cauza penală pe faptul răpirii ar putea fi clasată, iar o altă cauză penală nu poate fi intentată, deoarece nu existe semne de crimă. Totodată, Poliția ia în calcul ipoteza că băiatul a căzut singur în veceul din curtea gospodăriei.

„Teoretic, copilul putea singur să cadă. Reiterez că noi am depistat cadavrul cu ajutorul laboratorului criminalistic, noi am dărămat WC-ul și am examinat minuțios. A fost examinat de medicul legist și nu a fost depistat niciun semn de moarte violentă.