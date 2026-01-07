Nestle retrage loturi de lapte praf pentru sugari din mai multe de țări, din cauza riscului de contaminare cu toxine

Retragerea de pe piață a unor loturi de produse alimentare pentru sugari de către Nestle s-a extins dincolo de Europa, în Africa, America și Asia, inclusiv în Brazilia, China și Africa de Sud, potrivit datelor furnizate de companie și declarațiilor naționale privind siguranța alimentară, scrie Reuters.

În R. Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat marți, 6 ianuarie, că SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de fabricație, care ar putea conduce la posibila prezență a cereulidei.

Nu au fost încă confirmate cazuri de îmbolnăvire în legătură cu loturile de formule SMA, BEBA, NAN și Alfamino pe care Nestle le-a retras de pe piață din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă, o toxină care poate provoca greață și vărsături.

Cel puțin 37 de țări, inclusiv majoritatea statelor europene, precum și Australia, Brazilia, China, Mexic și Africa de Sud, au emis avertismente sanitare cu privire la posibilitatea contaminării formulelor pentru sugari.

Retragerea produselor exercită o presiune suplimentară asupra producătorului KitKat și Nescafe și asupra noului său director general, Philipp Navratil, care încearcă să relanseze creșterea prin revizuirea portofoliului după schimbările majore la nivelul conducerii. Acțiunile Nestle au scăzut cu aproximativ 5,7% în această săptămână.

Ministerul Sănătății din Brazilia a declarat miercuri că retragerea produselor Nestle a fost o măsură preventivă după ce toxina a fost detectată în produse provenite din Țările de Jos.

Nestle Australia a declarat că loturile retrase au fost fabricate în Elveția, în timp ce Nestle China a declarat că retrage loturile de formulă importate din Europa.

O notificare din partea Comisiei Naționale a Consumatorilor din Africa de Sud a precizat că formula pentru sugari NAN retrasă a fost produsă în iunie 2025 și are o durată de valabilitate de aproximativ 18 luni.

„A fost exportată și în Namibia și Eswatini”, a declarat Comisia.

Ministerul Sănătății din Austria a declarat marți că retragerea a afectat peste 800 de produse din mai mult de 10 fabrici și a fost cea mai mare din istoria Nestle.

Nestle a declarat marți că a testat toate uleiurile cu acid arahidonic și amestecurile de uleiuri corespunzătoare utilizate în fabricarea produselor sale de nutriție pentru sugari potențial afectate, după ce a fost detectată o problemă de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important.

În prezent, compania își intensifică producția și activează furnizori alternativi de ulei acid pentru a menține aprovizionarea.