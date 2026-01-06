Atenție, consumatori! ANSA: Lapte, sub formă de praf pentru copii, rechemat din cauza unei posibile contaminări

SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de fabricație, care ar putea conduce la posibila prezență a cereulidei (toxina emetică termostabilă produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, rezistentă la tratament termic și responsabilă de apariția rapidă a simptomelor de toxiinfecție alimentară, precum greață, vărsături, etc), anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit imaginilor, este vorba de lapte pentru copii sub formă de praf.

Sursa: facebook / Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

ANSA informează că nu au fost raportate cazuri confirmate de efecte adverse asociate consumului produselor din loturile vizate, iar rechemarea voluntară reprezintă o măsură preventivă.

„Persoanele care au achiziționat produse din loturile din imagine, sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora”, se arată în comunicatul emis de Agenție.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta:

Serviciul Consumatori „NESTLÉ”

068 894 858 – luni–vineri, 09:00–18:00

[email protected]

Serviciul Relații Clienți „KAUFLAND”